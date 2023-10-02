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Як випрати тюль в домашніх умовах до білосніжності: основні лайфхаки

2 Жовтня 2023, 18:11
Анна Голішевська редакторка стрічки
Як випрати тюль в домашніх умовах до білосніжності: основні лайфхаки
Джерело: Unsplash

Коли обирають між покупкою штор, гардин або тюлі, то найчастіше купують останнє. Адже саме ця тканина вважається найбільш привабливою для будь-якого інтер’єру квартири. Як випрати тюль в домашніх умовах до білосніжності – читайте в матеріалі.

Як випрати тюль, щоб була білосніжна: спосіб у пральній машинці

  1. Насипте порошок, потім додайте 1 ст. л соди, 1 ст. л кухонної солі й 1 пакетик розпушувача.
  2. У відсік для кондиціонера налийте 1 ст. л оцту.
  3. Покладіть тюль в мішок для тканини або в наволочку, а потім виперіть в машині на делікатному режимі без віджиму.

Як відбілити тюль в машинці автомат

Важливо розуміти, що тюль – досить тендітна тканина, зіпсувати її нескладно, тому потрібно дотримуватися простих рекомендацій:

  • зніміть фіранки з вікна й обтрусіть від пилу;
  • розведіть в теплій воді трохи рідкого мила або гелю для прання, замочіть в розчині тюль на 30 хвилин;
  • відправте фіранки в машинку, виставивши делікатний режим.
  • слідкуйте за тим, щоб температура під час прання не була вище 40°C.

Як випрати тюль в перекисі водню

Крім перекису візьміть ще нашатирний спирт. Далі дотримуйтеся наступних порад:

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  1. Нагрійте воду до 55-60 °C і вилийте її в тазик.
  2. Додайте в туди 1 ст. л нашатирю, 3 ст. л перекису водню. Опустіть тюль в тазик на 25-30 хвилин. Після цього прополокайте у проточній воді
  3. Відіжміть та розвісьте сушитися.
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