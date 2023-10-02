Коли обирають між покупкою штор, гардин або тюлі, то найчастіше купують останнє. Адже саме ця тканина вважається найбільш привабливою для будь-якого інтер’єру квартири. Як випрати тюль в домашніх умовах до білосніжності – читайте в матеріалі.

Як випрати тюль, щоб була білосніжна: спосіб у пральній машинці

Насипте порошок, потім додайте 1 ст. л соди, 1 ст. л кухонної солі й 1 пакетик розпушувача. У відсік для кондиціонера налийте 1 ст. л оцту. Покладіть тюль в мішок для тканини або в наволочку, а потім виперіть в машині на делікатному режимі без віджиму.

Як відбілити тюль в машинці автомат

Важливо розуміти, що тюль – досить тендітна тканина, зіпсувати її нескладно, тому потрібно дотримуватися простих рекомендацій:

зніміть фіранки з вікна й обтрусіть від пилу;

розведіть в теплій воді трохи рідкого мила або гелю для прання, замочіть в розчині тюль на 30 хвилин;

відправте фіранки в машинку, виставивши делікатний режим.

слідкуйте за тим, щоб температура під час прання не була вище 40°C.

Як випрати тюль в перекисі водню

Крім перекису візьміть ще нашатирний спирт. Далі дотримуйтеся наступних порад:

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