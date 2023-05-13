На відміну від штори, яку потрібно прати 3-4 рази на рік, тюль доводиться освіжати частіше, а саме раз на два місяці. І так хочеться дістати чисту річ з машинки й одразу повісити без додаткового прасування. Як прати тюль у машинці, щоб не прасувати – дієві поради на Фактах ICTV, які заощадять вам час та сили.

Як зрозуміти, що час прати тюль

Тюль швидко вбирає запахи, жовтіє і стає сірим, тому і прати його доводиться частіше. Щоб зрозуміти, чи варто вам відправляти тюль у машинку, чи ні, проведіть мінітест – несильним рухом струсіть тканину. Якщо хмари пилу немає, то з пранням можна почекати. Ну а якщо є, то вперед до пральної машинки, а ми розповімо, як прати тюль у машинці, щоб не прасувати. Адже праска, крім того, шкодить тканині, вона швидше жовтіє.

Ми розберемо п’ять золотих правил прання тюлю, які допоможуть вам не прасувати його додатково, а лише дістати з машинки, висушити та повісити.

Правило. 1. Укладаємо тюль

Перед пранням необхідно струсити тюль, щоб позбутися пилу. Сильно забруднені штори попередньо замочуються у мильному розчині та соді.

Далі, якщо ви хочете витягнути тюль з машинки і одразу повісити на вікно, не варто кидати його туди у зім’ятому вигляді. Акуратно, шар за шаром складіть смуги тканини між собою, а далі змотайте, як показано на відео.

Правило 2. Обираємо температуру та режим

Для того, щоб після машинного прання не довелося прасувати тюль, треба обрати делікатний режим, плюс додатково натиснути кнопку “прасування”. Крім того, в деяких машинках є спеціальний режим для штор “без складок” або “шовк”.

Також не варто класти велику кількість порошку, а температура води не повинна бути надто гарячою. Оптимально – 30-35℃.

Важливо! Прати потрібно лише штори, без інших речей.

Не забудьте і про кондиціонер для білизни. Він пом’якшує тканину та запобігає появі складок.

Правило 3. Спеціальний чохол

Перед пранням тканину краще укласти у спеціальний чохол, так звану сітку. Туди потрібно обережно утрамбувати тюль так, як сказано у правилі №1. Звичайно, застосування чохла не дає гарантії, що тканина не деформується, але зламів на тюлі буде точно менше, ніж при пранні звичним способом.

Правило 4. Режим без віджиму

У жодному разі не віджимайте тюль – повісьте так, щоб вода збігла сама, або оберніть у простирадло. Краще спочатку дати стекти тюлю у ванній, і далі вже розвішувати на балконі або на вулиці. Так його не треба буде прасувати, він розправиться під власною вагою. Крім того, на свіжому повітрі тюль швидко сохне, що обумовлено властивостями та структурою матеріалу.

Щоправда, такий метод підходить більше тим, хто живе у приватному будинку та має можливість вивісити тюль на вулицю. Якщо ви сушите його на балконі, щоб не затопити сусідів – встановіть режим віджиму на дуже маленьких обертах (400-500). В іншому випадку тюль може перетворитися на зім’ятий жмуток. Але ліпше буде, звичайно, не використовувати режим віджиму, навіть на мінімальних обертах.

Правило 5. Краще не досушити

Не варто повністю висушувати тюль, краще повісити його вологим на вікна. При цьому можна розгладити складки руками.

Додаткові заходи

Домогтися ідеальної гладкості штор після прання без прасування допоможе один лайфхак, так званий чарівний розчин. Залийте у розпилювач воду і додайте туди половину мірної склянки кондиціонера для білизни. Закрутіть кришку і добре збовтайте рідину. Далі нанесіть розчин на вже випраний і повішений тюль.