Хоч за календарем весна, проте на вулиці тривають заморозки. Тому в гардеробах ще продовжується сезон вовняних светрів. Окрім комфорту і тепла, любителі таких речей можуть отримати неприємні сюрпризи, зокрема деформацію одягу. Це відбувається в результаті неправильного способу прання. Часто подібні ситуації трапляються після взаємодії вовняного матеріалу і гарячої води.
Що буде, якщо попрати светр у гарячій воді, і як цього уникнути, розповідають Факти ICTV.
Що буде, якщо светр попрати в гарячій воді
Через неправильний режим прання вовняний одяг може змінити свою форму. Структура вовни має тонкі волокна, які руйнуються при контакті з гарячою водою. Саме тому ваш улюблений светр може зменшитись, або навпаки збільшитися в розмірі, а повернути йому початковий вигляд майже неможливо.
Як правильно прати вовняний светр
Щоб ваш светр під час прання не розтягнувся або не сів, варто дотримуватись наступних правил:
- Перед пранням виверніть светр навиворіт.
- Намагайтеся нечасто прати вовняний одяг. Такі речі не люблять контакту з водою.
- Температура води має бути стабільною і не змінюватися.
- Ідеальною температурою для прання є 30 градусів.
- Не слід попередньо замочувати светр із вовни.
Як прати вовняний светр вручну
- Виверніть виріб.
- Налийте в ємність воду з температурою 30 градусів і не вище.
- Додайте мийний засіб. Може підійти звичайний шампунь.
- Спіньте мийний розчин.
- Покладіть у розчин светр і починайте прати. Проте не варто сильно терти річ, достатньо лише злегка пом’яти.
- Після цього прополощіть светр із кондиціонером для вовни.
Як прати вовняний светр у пральній машині
Якщо ви обираєте варіант прання у пральній машині, варто пам’ятати:
- Виверніть светр перед пранням.
- Температура води не повинна перевищувати 30 градусів.
- Мийний засіб краще використовувати рідкий (гель).
- Прати вовняні речі бажано при спеціальному режимі. В сучасних моделях ця функція називається “Ручне прання вовни”.
- Не використовуйте функцію “Віджимання”.
Як сушити вовняний светр після прання
- Не викручуйте вовняний светр.
- Не сушіть на батареях.
Натомість покладіть светр на застелений махровим рушником стіл і легенько здавіть його. Час від часу перевертайте річ на іншу сторону. Коли вона буде майже суха, потрібно провітрити на балконі або вулиці.