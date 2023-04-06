Хоч за календарем весна, проте на вулиці тривають заморозки. Тому в гардеробах ще продовжується сезон вовняних светрів. Окрім комфорту і тепла, любителі таких речей можуть отримати неприємні сюрпризи, зокрема деформацію одягу. Це відбувається в результаті неправильного способу прання. Часто подібні ситуації трапляються після взаємодії вовняного матеріалу і гарячої води.

Що буде, якщо попрати светр у гарячій воді, і як цього уникнути, розповідають Факти ICTV.

Що буде, якщо светр попрати в гарячій воді

Через неправильний режим прання вовняний одяг може змінити свою форму. Структура вовни має тонкі волокна, які руйнуються при контакті з гарячою водою. Саме тому ваш улюблений светр може зменшитись, або навпаки збільшитися в розмірі, а повернути йому початковий вигляд майже неможливо.

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Як правильно прати вовняний светр

Щоб ваш светр під час прання не розтягнувся або не сів, варто дотримуватись наступних правил:

Перед пранням виверніть светр навиворіт. Намагайтеся нечасто прати вовняний одяг. Такі речі не люблять контакту з водою. Температура води має бути стабільною і не змінюватися. Ідеальною температурою для прання є 30 градусів. Не слід попередньо замочувати светр із вовни.

Як прати вовняний светр вручну

Виверніть виріб. Налийте в ємність воду з температурою 30 градусів і не вище. Додайте мийний засіб. Може підійти звичайний шампунь. Спіньте мийний розчин. Покладіть у розчин светр і починайте прати. Проте не варто сильно терти річ, достатньо лише злегка пом’яти. Після цього прополощіть светр із кондиціонером для вовни.

Як прати вовняний светр у пральній машині

Якщо ви обираєте варіант прання у пральній машині, варто пам’ятати:

Виверніть светр перед пранням.

Температура води не повинна перевищувати 30 градусів.

Мийний засіб краще використовувати рідкий (гель).

Прати вовняні речі бажано при спеціальному режимі. В сучасних моделях ця функція називається “Ручне прання вовни”.

Не використовуйте функцію “Віджимання”.

Як сушити вовняний светр після прання

Не викручуйте вовняний светр.

Не сушіть на батареях.

Натомість покладіть светр на застелений махровим рушником стіл і легенько здавіть його. Час від часу перевертайте річ на іншу сторону. Коли вона буде майже суха, потрібно провітрити на балконі або вулиці.