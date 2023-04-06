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Що буде, якщо светр попрати в гарячій воді: як правильно доглядати за вовною

6 Квітня 2023, 15:00
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Шерстяний светр
Джерело: Unsplash

Хоч за календарем весна, проте на вулиці тривають заморозки. Тому в гардеробах ще продовжується сезон вовняних светрів. Окрім комфорту і тепла, любителі таких речей можуть отримати неприємні сюрпризи, зокрема деформацію одягу. Це відбувається в результаті неправильного способу прання. Часто подібні ситуації трапляються після взаємодії вовняного матеріалу і гарячої води.

Що буде, якщо попрати светр у гарячій воді, і як цього уникнути, розповідають Факти ICTV.

Що буде, якщо светр попрати в гарячій воді

Через неправильний режим прання вовняний одяг може змінити свою форму. Структура вовни має тонкі волокна, які руйнуються при контакті з гарячою водою. Саме тому ваш улюблений светр може зменшитись, або навпаки збільшитися в розмірі, а повернути йому початковий вигляд майже неможливо.

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Як правильно прати вовняний светр

Щоб ваш светр під час прання не розтягнувся або не сів, варто дотримуватись наступних правил:

  1. Перед пранням виверніть светр навиворіт.
  2. Намагайтеся нечасто прати вовняний одяг. Такі речі не люблять контакту з водою.
  3. Температура води має бути стабільною і не змінюватися.
  4. Ідеальною температурою для прання є 30 градусів.
  5. Не слід попередньо замочувати светр із вовни.

Як прати вовняний светр вручну

  1. Виверніть виріб.
  2. Налийте в ємність воду з температурою 30 градусів і не вище.
  3. Додайте мийний засіб. Може підійти звичайний шампунь.
  4. Спіньте мийний розчин.
  5. Покладіть у розчин светр і починайте прати. Проте не варто сильно терти річ, достатньо лише злегка пом’яти.
  6. Після цього прополощіть светр із кондиціонером для вовни.

Як прати вовняний светр у пральній машині

Якщо ви обираєте варіант прання у пральній машині, варто пам’ятати:

  • Виверніть светр перед пранням.
  • Температура води не повинна перевищувати 30 градусів.
  • Мийний засіб краще використовувати рідкий (гель).
  • Прати вовняні речі бажано при спеціальному режимі. В сучасних моделях ця функція називається “Ручне прання вовни”.
  • Не використовуйте функцію “Віджимання”.

Як сушити вовняний светр після прання

  • Не викручуйте вовняний светр.
  • Не сушіть на батареях.

Натомість покладіть светр на застелений махровим рушником стіл і легенько здавіть його. Час від часу перевертайте річ на іншу сторону. Коли вона буде майже суха, потрібно провітрити на балконі або вулиці.

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