В отличие от шторы, которую нужно стирать 3-4 раза в год, тюль приходится освежать чаще, а именно раз в два месяца. И так хочется достать чистую вещь из машинки и сразу повесить без дополнительной глажки. Как стирать тюль в машинке, чтобы не гладить — действенные советы на Фактах ICTV, которые сэкономят вам время и силы.

Как понять, что пора стирать тюль

Тюль быстро вбирает в себя запахи, желтеет и становится серым, поэтому и стирать его приходится чаще. Чтобы понять, стоит вам отправлять занавеску в машинку или нет, проведите мини-тест — несильным движением встряхните ткань. Если облака пыли нет, то со стиркой можно повременить. Ну а если есть, то вперед к стиральной машинке, а мы расскажем, как стирать тюль в машинке, чтобы не гладить. Ведь утюг, кроме того, вредит ткани, они быстрее желтеет.

Мы разберем пять золотых правил стирки тюля, при помощи которых вам не придется гладить его дополнительно, а всего лишь достать из машинки, высушить и повесить.

Правило. 1. Укладываем тюль

Перед стиркой необходимо встряхнуть тюль, чтобы избавиться от пыли. Сильно загрязненные шторы стоит предварительно замочить в мыльном растворе и соде.

Далее, если вы хотите вытащить тюль из машинки и сразу повесить на окно, то не стоит бросать его в скомканном виде в машинку. Аккуратно, слой за слоем складки тюля сложите между собой, а далее смотайте, как показано на видео.

Правило 2. Выбираем температуру и режим

Для того, чтобы после машинной стирки не пришлось гладить тюль, нужно выбрать деликатный режим, плюс дополнительно нажать кнопку “глажки”. Кроме того, в некоторых машинках есть специальный решим для штор “без складок” или “шелк”. Смело выбирайте его.

Также не стоит класть большое количество порошка, а температура воды не должна быть слишком горячей. Оптимально — 30-35℃.

Важно! Стирать необходимо только шторы, без других вещей.

Не забудьте и о кондиционере для белья. Он смягчает ткань и предотвращает появление складок.

Правило 3. Специальный чехол

Перед стиркой ткань лучше уложить в специальный чехол, так называемую сетку. Туда нужно аккуратно утрамбовать тюль так, как сказано в правиле №1.

Конечно, применение чехла не дает гарантии, что ткань не деформируется, но изломов на тюле будет точно меньше, чем при стирке привычным способом.

Правило 4. Режим без отжима

Ни в коем случае не выжимайте тюль — повесьте так, чтобы вода стекла сама, или оберните в простынь. Лучше будет сначала дать воде сбежать с тюля в ванной, и далее уже развешивать на балконе или на улице. Так его не нужно будет гладить, он расправится под собственным весом. Кроме того, на свежем воздухе тюль быстро сохнет, что обусловлено свойствами и структурой материала.

Правда, такой метод подходит больше тем, кто живет в частном доме и имеет возможность вывесить тюль на улицу. Если же вы сушите его на балконе, чтобы не затопить соседей — установите режим отжима на очень маленьких оборотах (400-500). В противном случае тюль может превратиться в смытый комок. Но преимущественно, конечно, не используйте отжим, даже на минимальных оборотах.

Правило 5. Лучше не досушить

Не стоит полностью высушивать тюль, лучше повесить его слегка влажным на окна. При этом можно разгладить складки руками.

Дополнительные меры

Добиться идеальной гладкости штор после стирки без глажки поможет один лайфхак, а вернее волшебный раствор.

Залейте в распылитель воду и добавьте туда половину мерного стаканчика кондиционера для белья. Закрутите крышку и хорошенько взболтайте жидкость. Далее нанесите раствор на уже постиранный и повешенный тюль.