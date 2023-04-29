Настає час пікніків та відпочинку на природі, а це означає, що ви або ваші діти можете забруднити улюблений одяг чи взуття травою. Як вивести ненависні плями від трави з одягу та кросівок – найкращі способи читайте на Фактах ICTV.

Для початку пам’ятайте головні правила у боротьбі з плямами від трави. Не варто терти ганчіркою, вологою або сухою серветкою, якщо ви щойно забруднилися. Також, щоб вивести плями від трави з одягу було легше, не варто зволікати з пранням. І пам’ятайте, що будь-який засіб спершу тестуйте на меншій ділянці одягу.

Чим вивести пляму від трави на футболці

Скажімо так, відіпрати улюблену футболку від трави – завдання не з легких. Тут треба озброїтися терпінням та спеціальними порадами, як вивести плями від трави з одягу.

Головне тут почати виводити пляму одразу після появи. І тут стануть у пригоді спирт, господарське мило, сода та сіль.

Спирт + господарське мило:

нанесіть спиртовмісну речовину (це може бути горілка, одеколон або спирт) на пляму; потріть пляму на футболці спиртом і почекайте годину; замильте пляму господарським милом і залиште на 30 хв; періть футболку повністю з порошком або мильною стружкою.

Сіль:

приготуйте розчин із розрахунку 3 ч. л. на половину склянки води; замочіть футболку на 15 хв; прополощіть футболку; вмикайте пральну машину та періть.

Також можна посипати пляму сіллю і залишити на 15 хв, після чого випрати футболку.

Сода:

розведіть соду до консистенції пасти; нанесіть суміш на пляму на футболці; потріть пляму щіткою чи губкою; залиште на 30 хв, потім футболку потрібно випрати.

Якщо пляма трави на футболці давня, то тут вам допоможуть нашатир і сода.

Нашатир:

розведіть 1 ст. л. нашатирного спирту в склянці води; нанесіть розчин на пляму та залиште на 30 хв; періть футболку порошком чи милом, краще господарським.

Чим вивести плями від трави на джинсах

Тут підійдуть усі зазначені вище методи, але є ще кілька ефективних засобів, які допоможуть вивести плями від трави з джинсів. Це перекис водню, засіб для виведення плям і окріп.

Засоби для виведення плям

Для початку слід підібрати засіб та дотримуватися інструкцій на упаковці. Зазвичай це кілька простих кроків:

намильте пляму, використовуючи гарячу воду; потріть пляму на джинсах; залиште щонайменше на 15-20 хв; періть джинси у машинці або самотужки.

Окріп

Цей метод допоможе впоратися лише зі свіжими плямами.

натягніть джинсову тканину; рясно полийте пляму на джинсах окропом; періть річ руками або в машинці.

Перекис водню:

під тканину підкладіть поліетилен; змочіть пляму на джинсах перекисом; залиште на 30 хв.

Перекис можна використовувати і на менш щільних тканинах, але на кольорових речах робіть це з обережністю. Попередньо протестуйте на непомітній ділянці.

Чим вивести пляму від трави з кросівок

Для того, щоб вивести плями з кросівок, вам знадобиться зубна паста. Якщо взуття біле, то найкращим варіантом буде паста з відбілюючим ефектом. А якщо кросівки кольорові, беріть звичайну пасту.

Покрокова інструкція:

змочіть пляму на кросівках водою; нанесіть зубну пасту на місце забруднення; протягом декількох хвилин потріть кросівки щіткою; після видалення плями потрібно протерти взуття вологою, а потім – сухою ганчіркою.

За такою ж схемою можна використовувати сіль, соду, розчин лимонної кислоти у пропорції 1:3 з гарячою водою.