Настає час пікніків та відпочинку на природі, а це означає, що ви або ваші діти можете забруднити улюблений одяг чи взуття травою. Як вивести ненависні плями від трави з одягу та кросівок – найкращі способи читайте на Фактах ICTV.
Для початку пам’ятайте головні правила у боротьбі з плямами від трави. Не варто терти ганчіркою, вологою або сухою серветкою, якщо ви щойно забруднилися. Також, щоб вивести плями від трави з одягу було легше, не варто зволікати з пранням. І пам’ятайте, що будь-який засіб спершу тестуйте на меншій ділянці одягу.
Чим вивести пляму від трави на футболці
Скажімо так, відіпрати улюблену футболку від трави – завдання не з легких. Тут треба озброїтися терпінням та спеціальними порадами, як вивести плями від трави з одягу.
Головне тут почати виводити пляму одразу після появи. І тут стануть у пригоді спирт, господарське мило, сода та сіль.
Спирт + господарське мило:
- нанесіть спиртовмісну речовину (це може бути горілка, одеколон або спирт) на пляму;
- потріть пляму на футболці спиртом і почекайте годину;
- замильте пляму господарським милом і залиште на 30 хв;
- періть футболку повністю з порошком або мильною стружкою.
Сіль:
- приготуйте розчин із розрахунку 3 ч. л. на половину склянки води;
- замочіть футболку на 15 хв;
- прополощіть футболку;
- вмикайте пральну машину та періть.
Також можна посипати пляму сіллю і залишити на 15 хв, після чого випрати футболку.
Сода:
- розведіть соду до консистенції пасти;
- нанесіть суміш на пляму на футболці;
- потріть пляму щіткою чи губкою;
- залиште на 30 хв, потім футболку потрібно випрати.
Якщо пляма трави на футболці давня, то тут вам допоможуть нашатир і сода.
Нашатир:
- розведіть 1 ст. л. нашатирного спирту в склянці води;
- нанесіть розчин на пляму та залиште на 30 хв;
- періть футболку порошком чи милом, краще господарським.
Чим вивести плями від трави на джинсах
Тут підійдуть усі зазначені вище методи, але є ще кілька ефективних засобів, які допоможуть вивести плями від трави з джинсів. Це перекис водню, засіб для виведення плям і окріп.
Засоби для виведення плям
Для початку слід підібрати засіб та дотримуватися інструкцій на упаковці. Зазвичай це кілька простих кроків:
- намильте пляму, використовуючи гарячу воду;
- потріть пляму на джинсах;
- залиште щонайменше на 15-20 хв;
- періть джинси у машинці або самотужки.
Окріп
Цей метод допоможе впоратися лише зі свіжими плямами.
- натягніть джинсову тканину;
- рясно полийте пляму на джинсах окропом;
- періть річ руками або в машинці.
Перекис водню:
- під тканину підкладіть поліетилен;
- змочіть пляму на джинсах перекисом;
- залиште на 30 хв.
Перекис можна використовувати і на менш щільних тканинах, але на кольорових речах робіть це з обережністю. Попередньо протестуйте на непомітній ділянці.
Чим вивести пляму від трави з кросівок
Для того, щоб вивести плями з кросівок, вам знадобиться зубна паста. Якщо взуття біле, то найкращим варіантом буде паста з відбілюючим ефектом. А якщо кросівки кольорові, беріть звичайну пасту.
Покрокова інструкція:
- змочіть пляму на кросівках водою;
- нанесіть зубну пасту на місце забруднення;
- протягом декількох хвилин потріть кросівки щіткою;
- після видалення плями потрібно протерти взуття вологою, а потім – сухою ганчіркою.
За такою ж схемою можна використовувати сіль, соду, розчин лимонної кислоти у пропорції 1:3 з гарячою водою.