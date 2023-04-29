Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

З футболки, джинсів та кросівок. Як вивести плями трави з одягу та взуття

29 Квітня 2023, 06:41
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
З футболки, джинсів та кросівок. Як вивести плями трави з одягу та взуття
Джерело: Pixabay

Настає час пікніків та відпочинку на природі, а це означає, що ви або ваші діти можете забруднити улюблений одяг чи взуття травою. Як вивести ненависні плями від трави з одягу та кросівок – найкращі способи читайте на Фактах ICTV.

Для початку пам’ятайте головні правила у боротьбі з плямами від трави. Не варто терти ганчіркою, вологою або сухою серветкою, якщо ви щойно забруднилися. Також, щоб вивести плями від трави з одягу було легше, не варто зволікати з пранням. І пам’ятайте, що будь-який засіб спершу тестуйте на меншій ділянці одягу.

Чим вивести пляму від трави на футболці

Фото: pixabay

Скажімо так, відіпрати улюблену футболку від трави – завдання не з легких. Тут треба озброїтися терпінням та спеціальними порадами, як вивести плями від трави з одягу.

Головне тут почати виводити пляму одразу після появи. І тут стануть у пригоді спирт, господарське мило, сода та сіль.

Спирт + господарське мило:

  1. нанесіть спиртовмісну речовину (це може бути горілка, одеколон або спирт) на пляму;
  2. потріть пляму на футболці спиртом і почекайте годину;
  3. замильте пляму господарським милом і залиште на 30 хв;
  4. періть футболку повністю з порошком або мильною стружкою.

Сіль:

  1. приготуйте розчин із розрахунку 3 ч. л. на половину склянки води;
  2. замочіть футболку на 15 хв;
  3. прополощіть футболку;
  4. вмикайте пральну машину та періть.

Також можна посипати пляму сіллю і залишити на 15 хв, після чого випрати футболку.

Фото: pixabay

Сода:

  1. розведіть соду до консистенції пасти;
  2. нанесіть суміш на пляму на футболці;
  3. потріть пляму щіткою чи губкою;
  4. залиште на 30 хв, потім футболку потрібно випрати.

Якщо пляма трави на футболці давня, то тут вам допоможуть нашатир і сода.

Нашатир:

  1. розведіть 1 ст. л. нашатирного спирту в склянці води;
  2. нанесіть розчин на пляму та залиште на 30 хв;
  3. періть футболку порошком чи милом, краще господарським.

Чим вивести плями від трави на джинсах

Фото: pixabay

Тут підійдуть усі зазначені вище методи, але є ще кілька ефективних засобів, які допоможуть вивести плями від трави з джинсів. Це перекис водню, засіб для виведення плям і окріп.

Засоби для виведення плям

Для початку слід підібрати засіб та дотримуватися інструкцій на упаковці. Зазвичай це кілька простих кроків:

  1. намильте пляму, використовуючи гарячу воду;
  2. потріть пляму на джинсах;
  3. залиште щонайменше на 15-20 хв;
  4. періть джинси у машинці або самотужки.

Окріп

Цей метод допоможе впоратися лише зі свіжими плямами.

  1. натягніть джинсову тканину;
  2. рясно полийте пляму на джинсах окропом;
  3. періть річ руками або в машинці.

Перекис водню:

  1. під тканину підкладіть поліетилен;
  2. змочіть пляму на джинсах перекисом;
  3. залиште на 30 хв.

Перекис можна використовувати і на менш щільних тканинах, але на кольорових речах робіть це з обережністю. Попередньо протестуйте на непомітній ділянці.

Читайте також:
З футболки, джинсів та кросівок. Як вивести плями трави з одягу та взуттяЯк відмити від бруду білі кросівки – 4 способи

Чим вивести пляму від трави з кросівок

Фото: pixabay

Для того, щоб вивести плями з кросівок, вам знадобиться зубна паста. Якщо взуття біле, то найкращим варіантом буде паста з відбілюючим ефектом. А якщо кросівки кольорові, беріть звичайну пасту.

Покрокова інструкція:

  1. змочіть пляму на кросівках водою;
  2. нанесіть зубну пасту на місце забруднення;
  3. протягом декількох хвилин потріть кросівки щіткою;
  4. після видалення плями потрібно протерти взуття вологою, а потім – сухою ганчіркою.

За такою ж схемою можна використовувати сіль, соду, розчин лимонної кислоти у пропорції 1:3 з гарячою водою.

Теги
Відпочинок кросівки Одяг Пікнік Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь