Як вигідно зняти офіс в Києві у 2022 році

Оренда офісу – важливий крок для будь-якого бізнесмена. Якщо приміщення буде перебувати в правильному місці і володіти усіма необхідними функціями та параметрами, тоді і фірма буде розвиватися швидше.

Як правило, найкращий варіант для розвитку бізнесу – оренда офісу в центрі Києва.

Оренда офісу в центрі Києва: головні переваги

Зняти офіс в центрі Києва в 2022 році – вигідно вкласти гроші. Як правило, всі офіси в центрі міста мають вигідне розташування.

Близькість до основних транспортних магістралей і станцій метро, ​​дозволить швидко добиратися до офісу з будь-якої точки міста, отже і співробітники будуть приходити на роботу без запізнень.

Розташування приміщення в центрі Києва дозволить частіше зустрічатися з клієнтами і діловими партнерами або проводити різні заходи.

Тим паче, в столичних бізнес-центрах є великий вибір приміщень, на будь-який смак і бюджет.

Основні переваги:

Розвинена інфраструктура.

Вигідне розташування.

Можливість дістатися до офісу громадським транспортом.

Близькість до потенційного клієнта.

Гарна прохідність людей.

Необхідні інженерні мережі.

Швидкісний інтернет.

Можливо оперативно дістатися з будь-якої точки міста.

Історичний центр Києва вважається одним з найпрестижніших районів міста. Розташування тут офісу дозволить милуватися красивими видами, архітектурою, парками і скверами, прямо з кабінету.

Крім того, оренда приміщення в центрі міста дозволить фірмі підтримувати образ престижної організації.

Офіси в центрі Києва: цінова політика

У центрі столиці є велика кількість офісної нерухомості. Відповідно, не складає труднощів знайти підходящий варіант.

Однак варто врахувати, що в центральних районах Києва висока вартість орендної плати. Якщо фірма може дозволити собі офіс в центрі міста, отже її діяльність процвітає.

В середньому престижне офісне приміщення в центрі Києва можна зняти від $18 за кв. м на місяць. Є більш бюджетні та дорогі варіанти. Все залежить від умов та стану будівлі.

Вартість оренди значно нижче, ніж придбання приміщення. Взявши в оренду офіс, можна істотно заощадити, а всі заощаджені кошти виділити на розвиток бізнесу.

Відповідно оренда офісу в центрі міста – це вигідне капіталовкладення. На сайті riabova.io можна оперативно підібрати офіс в будь-якому районі міста. Представлені приміщення в бізнес-центрах, а також офіси в житловій чи комерційній нерухомості.