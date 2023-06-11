Кожен із нас хоч раз у житті може зіткнутися з проблемою, коли пульт від кондиціонера загубився, зламався або сіла батарейка, а за новою бігти ніяк не хочеться. Що робити у такому випадку та як увімкнути або завершити роботу кондиціонера без пульта – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Кнопка автоматичного режиму: де шукати

Тож якщо на дворі спека, а ваш будинок перетворився від того на пекло, то час скористатися кондиціонером. Без пульта це можна зробити декількома способами, зокрема за допомогою кнопки автоматичного режиму. Вона має бути безпосередньо на самому блоці або під передньою кришкою кондиціонера. Найчастіше на ній є символ ON/OFF або напис AUTO. Деякі виробники розміщують кнопку таким чином, щоб її було добре видно на передній панелі навіть без відкривання передньої кришки. Її потрібно затиснути та деякий час потримати.

У деяких випадках кнопка може бути захована у корпусі кондиціонера. Тож щоб натиснути її, вам доведеться взяти олівець або інший тонкий та довгий предмет.

Ця кнопка ввімкнення кондиціонера без пульта також має додаткові можливості. Якщо раптом почало дмухати тепле повітря, замість необхідного холодного, просто натисніть на неї, не утримуючи.

Вимкнення відбувається таким же довгим натисканням. Це дасть змогу повністю завершити роботу кондиціонера без використання пульта. Перевірити, чи виключили ви кондиціонер, можна елементарно за наявністю шуму – якщо всі двигуни перестали працювати, значить пристрій вже не працює.

Отже, для доступу до найпростіших функцій приладу вам не потрібно більше однієї кнопки. За її допомогою можна увімкнути прилад, встановити автоматичний режим роботи, почати охолодження та вимкнути прилад. Проте для інших налаштувань, як-от зниження температури чи-то направлення повітря без дистанційного керування не обійтися.

Через Wi-Fi

Також увімкнути або вимкнути кондиціонер без пульта можна за допомогою телефона та Wi-Fi. Це можна провернути лише з технікою нового покоління, керувати якою є змога навіть поза будинком. Здебільшого такими можливостями наділені кондиціонери інверторного типу.

Щоб нею скористатися, включіть адаптер Wi-Fi на кондиціонері та знайдіть на телефоні налаштування мережі. Далі потрібно обрати мережу адаптера кондиціонера та ввести пароль, зазначений виробником.

Після цього встановіть контакт між смартфоном та адаптером та запустіть на телефоні програму керування спліт-системою, обравши блок.

У вкладці Додаткові параметри відшукайте Підключення до бездротової мережі. Після того як відбудеться автоматичний перезапуск адаптера кондиціонера та підтвердження підключення до домашньої мережі через налаштування Wi-Fi, ви зможете керувати приладом через програму на телефоні та увімкнути кондиціонер без пульта.

Напряму через ІЧ-порт

Включити кондиціонер без пульта можна і через універсальну програму, яку потрібно завантажити на телефон. Після збереження додатку необхідно обрати модель кондиціонера та підключити до нього смартфон.

Проте далеко не всі телефони мають інфрачервоний випромінювач, а моделі кондиціонерів підтримуються додатком. Крім того, програма може забезпечувати не всі доступні функції.

Універсальний пульт

Якщо у вас немає можливості придбати оригінальний пульт для кондиціонера, а ваш безповоротно втрачено, то можна купити універсальний пульт.