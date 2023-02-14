Іноді під час роботи кондиціонера можуть з’являтися дивні звуки. Це свідчить про збій у системі. Ознакою ламання, наприклад, може бути тріск у різних вузлах під час роботи. Чому стукає кондиціонер і що з цим робити – читайте у матеріалі.

Чому стукає новий кондиціонер

У деяких випадках, купивши нову техніку, ви можете почути звуки тріску. Часто вони з’являються після встановлення. Причин може бути кілька:

Може стукати корпус внутрішнього блоку. Тріски часто виникають через те, що пластиковий корпус розширюється та стискається. Навіть дорога модель із якісною пластмасою потріскує, через різницю температур. Якщо ви купили інверторну модель, то вона найчастіше працює тихіше, адже в ній система тонше регулює температуру. Поганий монтаж кондиціонера. Якщо систему встановили неправильно, ви можете окрім звуків побачити перекоси, виток тощо.

Щоб не виникали проблеми, ретельно вибирайте техніку і довіряйте монтаж людям, які знають, як це правильно робити.

Зараз дивляться

Тріск походить від зовнішнього блоку кондиціонера

Зовнішній блок найчастіше страждає від зовнішніх факторів. Навіть якщо ви правильно встановили систему та купили якісний кондиціонер, зовнішній блок може тріщати. Це може відбуватися з деяких причин:

Зношування віброгасників або їх відсутність. Коли ви встановлюєте зовнішній блок, то прикручуєте його до кронштейнів, на яких він стоїть. Між ними необхідно встановлювати спеціальні гумові прокладки. Саме вони гасять вібрацію, яка йде від зовнішнього блоку. Якщо віброгасників немає, а болти кріплення зовнішнього блоку розхиталися – гудітиме модуль. Для того, щоб ця проблема не виникала, потрібно встановити гумові прокладки під болти. Погана збірка кондиціонера на виробництві. Якщо ваш кондиціонер неправильно зібрали ще на виробництві, корпус кондиціонера може тріщати. Щоб прибрати тріск, необхідно затягнути всі кріплення зовнішнього і внутрішнього блоків і встановити прокладки. Погано працює компресор. Він часто ламається після 10 років активної експлуатації. Якщо на його кріпленнях є гумові віброгасники, а він продовжує видавати різкі звуки – викличте майстра. Перекосив зовнішній блок. При монтажі кондиціонера фахівці можуть перетягнути болти кронштейна, через що зовнішній модуль йде на перекіс. Тому можуть виникнути сторонні шуми. Для того, щоб їх прибрати, необхідно переважити блок.

Вимкнений кондиціонер видає звуки тріску: що робити

Про проблеми у роботі кондиціонера може повідомляти спліт-система. Якщо кондер вимкнений, але тріск чутний, то він найшвидше забруднився.

Щоб не допускати такої помилки, потрібно іноді чистити кондиціонер від сміття, пилу, комах.

Наприклад, внутрішній блок потрібно промивати раз на місяць, фільтр (дренажний) потрібно чистити пилососом, а зовнішній блок двічі на рік чистять фахівці. Якщо тріщить зовнішній модуль після того, як ви включили кондиціонер, то найчастіше це – реакція на охолодження корпусу. А клацання чути від перепаду температур.

Тріщить кондиціонер: причини

Найчастіше їх поділяють на кілька категорій:

Електричні (коли не працює електроніка та інші системи). Механічні. Коли є несправність усередині механізмів системи.

Якщо тріщить в електроланцюзі, це може бути замикання. Через це кондиціонер може зламатися. Для того, щоб позбутися звуків, потрібно викликати фахівця.

Також звук може з’являтися через розбалансування деталей, що обертаються.

Якщо не усунути причину, весь механізм вийде з ладу. Тому в цій ситуації також можна викликати майстра.

Тріщить спліт-система: як усунути проблему