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Как включить кондиционер без пульта: три действенных способа

11 июня 2023, 10:23
Малиновская Ангелина редактор ленты
Как включить кондиционер без пульта: три действенных способа
Источник: Depositphotos

Каждый из нас хоть раз в жизни может столкнуться с проблемой, когда пульт от кондиционера потерялся, сломался или в нем села батарейка, а за новой бежать никак не хочется. Что делать в этом случае и как включить или завершить работу кондиционера без пульта – читайте далее в материале Фактов ICTV.

Кнопка автоматического режима: где искать

Если на дворе жара, а ваш дом превратился от этого в ад, пора воспользоваться кондиционером. Без пульта это можно сделать несколькими способами, в частности с помощью кнопки автоматического режима. Она должна быть расположена прямо на самом блоке или под передней крышкой кондиционера. Как правило, на ней значится символ ON/OFF или надпись AUTO. Некоторые производители располагают кнопку таким образом, чтобы ее было хорошо видно на передней панели, даже без открывания передней крышки. Кнопку нужно зажать и подержать некоторое время.

В некоторых случаях кнопка может быть спрятана в корпусе кондиционера. Чтобы нажать ее, вам придется взять карандаш или другой тонкий и длинный предмет.

Эта кнопка включения кондиционера без пульта также имеет дополнительные возможности. Если вдруг начал дуть теплый воздух вместо необходимого холодного — просто нажмите на нее без удерживания.

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Выключение происходит таким же долгим нажатием. Это позволит полностью завершить работу кондиционера без использования пульта. Проверить, выключили ли вы кондиционер, можно элементарно по наличию шума – если все двигатели перестали работать, значит устройство уже не функционирует.

Фото: Pixabay

Следовательно, для доступа к простейшим функциям кондиционера вам не нужно больше одной кнопки. С ее помощью можно включить устройство, установить автоматический режим работы, начать охлаждение и выключить устройство. Однако чтобы изменить другие настройки, такие как температурный режим, направление воздуха, не обойтись без дистанционного управления.

Через Wi-Fi

Включить или выключить кондиционер без пульта можно с помощью телефона и Wi-Fi. Это можно провернуть только с техникой нового поколения, управлять которой есть возможность даже вне дома. Как правило, такими возможностями обладают кондиционеры инверторного типа.

Чтобы воспользоваться функцией, включите адаптер Wi-Fi на кондиционере и найдите в телефоне настройки сети. Далее следует выбрать сеть адаптера кондиционера и ввести пароль, указанный производителем.

После этого установите контакт между смартфоном и адаптером и запустите программу управления сплит-системой на телефоне, выбрав блок.

Во вкладке Дополнительные параметры найдите Подключение к беспроводной сети. После автоматического перезапуска адаптера кондиционера и подтверждения подключения к домашней сети через настройки Wi-Fi вы сможете управлять техникой через приложение на телефоне и включить кондиционер без пульта.

Напрямую через ИК-порт

Включить кондиционер без пульта можно и через универсальное приложение, которое нужно загрузить на телефон. После его скачивания необходимо выбрать модель кондиционера и подключить к нему смартфон.

Однако далеко не все телефоны имеют инфракрасный излучатель, а модели кондиционеров поддерживаются приложением. Кроме того, программа может обеспечивать не все доступные функции.

Универсальный пульт

Если у вас нет возможности приобрести оригинальный пульт для кондиционера, а ваш безвозвратно потерян, то можно купить универсальный пульт.

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