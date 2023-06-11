Каждый из нас хоть раз в жизни может столкнуться с проблемой, когда пульт от кондиционера потерялся, сломался или в нем села батарейка, а за новой бежать никак не хочется. Что делать в этом случае и как включить или завершить работу кондиционера без пульта – читайте далее в материале Фактов ICTV.

Кнопка автоматического режима: где искать

Если на дворе жара, а ваш дом превратился от этого в ад, пора воспользоваться кондиционером. Без пульта это можно сделать несколькими способами, в частности с помощью кнопки автоматического режима. Она должна быть расположена прямо на самом блоке или под передней крышкой кондиционера. Как правило, на ней значится символ ON/OFF или надпись AUTO. Некоторые производители располагают кнопку таким образом, чтобы ее было хорошо видно на передней панели, даже без открывания передней крышки. Кнопку нужно зажать и подержать некоторое время.

В некоторых случаях кнопка может быть спрятана в корпусе кондиционера. Чтобы нажать ее, вам придется взять карандаш или другой тонкий и длинный предмет.

Эта кнопка включения кондиционера без пульта также имеет дополнительные возможности. Если вдруг начал дуть теплый воздух вместо необходимого холодного — просто нажмите на нее без удерживания.

Выключение происходит таким же долгим нажатием. Это позволит полностью завершить работу кондиционера без использования пульта. Проверить, выключили ли вы кондиционер, можно элементарно по наличию шума – если все двигатели перестали работать, значит устройство уже не функционирует.

Следовательно, для доступа к простейшим функциям кондиционера вам не нужно больше одной кнопки. С ее помощью можно включить устройство, установить автоматический режим работы, начать охлаждение и выключить устройство. Однако чтобы изменить другие настройки, такие как температурный режим, направление воздуха, не обойтись без дистанционного управления.

Через Wi-Fi

Включить или выключить кондиционер без пульта можно с помощью телефона и Wi-Fi. Это можно провернуть только с техникой нового поколения, управлять которой есть возможность даже вне дома. Как правило, такими возможностями обладают кондиционеры инверторного типа.

Чтобы воспользоваться функцией, включите адаптер Wi-Fi на кондиционере и найдите в телефоне настройки сети. Далее следует выбрать сеть адаптера кондиционера и ввести пароль, указанный производителем.

После этого установите контакт между смартфоном и адаптером и запустите программу управления сплит-системой на телефоне, выбрав блок.

Во вкладке Дополнительные параметры найдите Подключение к беспроводной сети. После автоматического перезапуска адаптера кондиционера и подтверждения подключения к домашней сети через настройки Wi-Fi вы сможете управлять техникой через приложение на телефоне и включить кондиционер без пульта.

Напрямую через ИК-порт

Включить кондиционер без пульта можно и через универсальное приложение, которое нужно загрузить на телефон. После его скачивания необходимо выбрать модель кондиционера и подключить к нему смартфон.

Однако далеко не все телефоны имеют инфракрасный излучатель, а модели кондиционеров поддерживаются приложением. Кроме того, программа может обеспечивать не все доступные функции.

Универсальный пульт

Если у вас нет возможности приобрести оригинальный пульт для кондиционера, а ваш безвозвратно потерян, то можно купить универсальный пульт.