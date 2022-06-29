Як відновити обліковий запис Google – інструкція

Якщо ви випадково видалили акаунт Google – це можна виправити. Google дозволяє своїм користувачам відновлювати облікові записи у разі їх видалення або ж при втраті паролю.

Як відновити обліковий запис Google – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Відновлення нещодавно видаленого акаунту

Зверніть увагу, що відновити можна лише обліковий запис Google, який був видалений не більше трьох тижнів тому. Якщо акаунт було видалено давно, можливо, ваші дані буде втрачено.

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Отож, аби відновити обліковий запис:

перейдіть на сторінку відновлення акаунтів

вкажіть свою електронну адресу – на екрані з’явиться інформацію, що ваш акаунт видалений;

знайдіть та натисніть на кнопку Відновити його ;

; вам можуть запропонувати ввести САРТСНА – спеціальний текст, для розпізнавання комп’ютерів та людей;

– спеціальний текст, для розпізнавання комп’ютерів та людей; натисніть Далі ;

; аби підтвердити, що видалений акаунт належить вам, дайте відповіді на запропоновані запитання;

тепер вам потрібно ввести пароль, який ви пам’ятаєте;

необхідно підтвердити особу – вам зателефонують по номеру телефону або відправлять код-підтвердження на пошту довіреної особи;

введіть код-підтвердження та натисніть Далі;

тепер придумайте новий пароль для облікового запису – нова комбінація символів не повинна збігатися з попередньою.

Готово! Ваш акаунт Google відновлено. Тепер ви зможете входити в Gmail, Google Play та інші сервіси Google, як зазвичай.

Як відновити обліковий запис, якщо забули пароль

Якщо ви забули ім’я користувача чи пароль або не можете отримати коди підтвердження, вам необхідно:

перейти на сторінку відновлення акаунтів

натисніть Далі;

виберіть спосіб входу – за паролем, отримати код підтвердження на пошту довіреної особи або за номером телефону;

вкажіть код-підтвердження;

щоб підтвердити, що ви власник облікового запису, потрібно буде відповісти на кілька запитань – дайте якомога точніші відповіді;

тепер необхідно скинути старий пароль – це відбувається автоматично, вам потрібно просто придумати новий.

Тепер ви можете заходити на свій обліковий запис з новим паролем.

Якщо ж ви забули електрону адресу перейдіть за цим посиланням.

Ви маєте знати:

номер телефону або резервну електронну адресу облікового запису;

повне ім’я, указане в обліковому записі.

На ваш номер телефону надійде код, вкажіть його у відповідному полі. Перед вами з’явиться інформація про ваш обліковий запис та повна електронна адреса.