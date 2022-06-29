Если вы случайно удалили аккаунт Google — это можно исправить. Google позволяет своим пользователям восстанавливать учетные записи в случае их удаления или же при потере пароля.

Как восстановить учетную запись Google — читайте в материале Фактов ICTV.

Восстановление недавно удаленного аккаунта

Обратите внимание, что восстановить можно лишь учетную запись Google, которая была удалена не более трех недель назад. Если аккаунт был удален давно, возможно, ваши данные будут потеряны.

Сейчас смотрят

Итак, чтобы восстановить учетную запись:

перейдите на страницу восстановления аккаунтов

укажите свой электронный адрес — на экране появится информация, что ваш аккаунт удален;

найдите и нажмите на кнопку Восстановить его ;

; вам могут предложить ввести САРТСНА — специальный текст, для распознавания компьютеров и людей;

— специальный текст, для распознавания компьютеров и людей; нажмите Далее;

чтобы подтвердить, что удаленный аккаунт принадлежит вам, ответьте на предложенные вопросы;

теперь вам предложат ввести пароль, который вы помните;

теперь необходимо подтвердить личность — вам позвонят по номеру телефона или отправят код-подтверждение на почту доверенного лица;

введите код-подтверждение и нажмите Далее;

теперь придумайте новый пароль для учетной записи — новая комбинация символов не должна совпадать с предыдущей.

Готово! Ваш аккаунт Google восстановлен. Теперь вы сможете входить в Gmail, Google Play и другие сервисы Google, как обычно.

Как восстановить учетную запись, если забыли пароль

Если вы забыли имя пользователя или пароль или не можете получить коды подтверждения, вам необходимо:

перейти на страницу восстановления аккаунтов

нажмите Далее;

выберите способ входа по паролю, получить код подтверждения на почту доверенного лица или по номеру телефона;

укажите код подтверждения;

чтобы подтвердить, что вы владелец аккаунта, нужно будет ответить на несколько вопросов — дайте как можно точные ответы;

теперь необходимо сбросить старый пароль — это происходит автоматически, вам нужно просто придумать новый.

Теперь вы можете заходить на свою учетную запись с новым паролем.

Если же вы забыли электронный адрес перейдите по этой ссылке.

Вы должны знать:

номер телефона или резервный электронный адрес учетной записи;

полное имя, указанное в учетной записи.

На ваш номер телефона поступит код, укажите его в соответствующем поле. Перед вами появится информация о вашей учетной записи и полный электронный адрес.