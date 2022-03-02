Как отмыть суперклей с рук

Суперклей — удобное изобретение, буквально спасающее жизни. Это незаменимая вещь, которая должна быть в любом доме.
Среди его главных преимуществ — скорость. Именно благодаря этому он еще носит название секундный, ведь схватывается за считанные секунды.
Однако он может склеить не только нужные материалы, но и ваши руки. Одна случайная капля на пальцах и готово.
Отмыть его – задача сверхсложная, ведь суперклей не берет обычная вода.
О том, как отмыть суперклей от рук, читайте в нашем материале.
Как отмыть клей с кожи
Суперклей на то и супер, что моментально соединяет необходимые частицы любого материала. Наша кожа, к сожалению, не исключение.
Если вы вымазали руки в клей, есть несколько действенных способов, как его отмыть.
С помощью мыла
- Разведите жидкое мыло в теплой воде и погрузите руки в мыльный раствор.
- Несколько минут подержите там руки, чтобы клей размяк.
- Вытрите руки сухой салфеткой. Особое внимание уделяйте загрязненным участкам кожи.
С помощью лимонного сока
- Лимонный сок соедините с водой в пропорции 1:1.
- Замочите ватный диск или салфетку в растворе.
- Протрите загрязненную кожу.
С помощью масла
Оно прекрасно подойдет в борьбе со следами клея на коже. Дело в том, что масло способно размягчить клей, при этом не нанеся вреда коже рук.
- Смажьте склеенные пальцы маслом.
- Подождите 10-15 мин., пока масло начнет действовать. Для лучшего результата перед смыванием можно потереть грязные места салфеткой.
- Вымойте руки с мылом.
С помощью стирального порошка
- Соедините немного стирального порошка с теплой водой. Раствор должен получиться очень мыльным.
- С помощью раствора осторожными движениями начинайте стирать клей с кожи.
- Делайте это до тех пор, пока клей не смоется!
Как отмыть суперклей с пальцев и ногтей
Чтобы убрать суперклей с пальцев и ногтей, есть несколько хороших способов.
- Ацетон. Средство для снятия лака прекрасно справится и со снятием клея с ногтей. Смочите ватный диск в средстве. Чтобы смягчить клей, необходимо оставить пропитанный диск на 10-15 мин.
- Вазелин. Смажьте загрязненные участки ногтей или пальцев и оставьте на несколько минут. Остатки вазелина и клея сотрите салфеткой.
- Соль. Она поможет снять суперклей с любой части рук. Перед началом размочите руки — подержите их в теплой воде несколько минут. На загрязненные участки нанесите небольшое количество соли. Втирайте ее в клей. После того как соль начнет превращаться в пену, смойте ее обычной водой.
Когда ваши руки будут отмыты от клея, не забудьте позаботиться о них! Нанесите на руки толстый слой крема. Кожа должна успокоиться и восстановиться!
Специальные средства для борьбы с суперклеем
Современная индустрия бытовой химии выпускает специальные средства, которые помогают легко вывести суперклей с кожи.
Вам необходимо посетить специализированный магазин для ремонта и строительства и приобрести там вещество, выводящее клей из кожи. Часто оно имеет характерное название Антиклей.
Хорошим заменителем Антиклея может быть аптечное средство Димексид. Оно дает тот же результат, что и Антиклей.
Чтобы не иметь проблем с клеем на руках, рекомендуем пользоваться специальными перчатками и быть внимательными!