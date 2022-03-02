Как отмыть суперклей с рук

Суперклей — удобное изобретение, буквально спасающее жизни. Это незаменимая вещь, которая должна быть в любом доме.

Среди его главных преимуществ — скорость. Именно благодаря этому он еще носит название секундный, ведь схватывается за считанные секунды.

Однако он может склеить не только нужные материалы, но и ваши руки. Одна случайная капля на пальцах и готово.

Отмыть его – задача сверхсложная, ведь суперклей не берет обычная вода.

О том, как отмыть суперклей от рук, читайте в нашем материале.

Как отмыть клей с кожи

Суперклей на то и супер, что моментально соединяет необходимые частицы любого материала. Наша кожа, к сожалению, не исключение.

Если вы вымазали руки в клей, есть несколько действенных способов, как его отмыть.

С помощью мыла

Разведите жидкое мыло в теплой воде и погрузите руки в мыльный раствор. Несколько минут подержите там руки, чтобы клей размяк. Вытрите руки сухой салфеткой. Особое внимание уделяйте загрязненным участкам кожи.

С помощью лимонного сока

Лимонный сок соедините с водой в пропорции 1:1. Замочите ватный диск или салфетку в растворе. Протрите загрязненную кожу.

С помощью масла

Оно прекрасно подойдет в борьбе со следами клея на коже. Дело в том, что масло способно размягчить клей, при этом не нанеся вреда коже рук.

Смажьте склеенные пальцы маслом. Подождите 10-15 мин., пока масло начнет действовать. Для лучшего результата перед смыванием можно потереть грязные места салфеткой. Вымойте руки с мылом.

С помощью стирального порошка

Соедините немного стирального порошка с теплой водой. Раствор должен получиться очень мыльным. С помощью раствора осторожными движениями начинайте стирать клей с кожи. Делайте это до тех пор, пока клей не смоется!

Как отмыть суперклей с пальцев и ногтей

Чтобы убрать суперклей с пальцев и ногтей, есть несколько хороших способов.

Ацетон . Средство для снятия лака прекрасно справится и со снятием клея с ногтей. Смочите ватный диск в средстве. Чтобы смягчить клей, необходимо оставить пропитанный диск на 10-15 мин.

. Средство для снятия лака прекрасно справится и со снятием клея с ногтей. Смочите ватный диск в средстве. Чтобы смягчить клей, необходимо оставить пропитанный диск на 10-15 мин. Вазелин . Смажьте загрязненные участки ногтей или пальцев и оставьте на несколько минут. Остатки вазелина и клея сотрите салфеткой.

. Смажьте загрязненные участки ногтей или пальцев и оставьте на несколько минут. Остатки вазелина и клея сотрите салфеткой. Соль. Она поможет снять суперклей с любой части рук. Перед началом размочите руки — подержите их в теплой воде несколько минут. На загрязненные участки нанесите небольшое количество соли. Втирайте ее в клей. После того как соль начнет превращаться в пену, смойте ее обычной водой.

Когда ваши руки будут отмыты от клея, не забудьте позаботиться о них! Нанесите на руки толстый слой крема. Кожа должна успокоиться и восстановиться!

Специальные средства для борьбы с суперклеем

Современная индустрия бытовой химии выпускает специальные средства, которые помогают легко вывести суперклей с кожи.

Вам необходимо посетить специализированный магазин для ремонта и строительства и приобрести там вещество, выводящее клей из кожи. Часто оно имеет характерное название Антиклей.

Хорошим заменителем Антиклея может быть аптечное средство Димексид. Оно дает тот же результат, что и Антиклей.

Чтобы не иметь проблем с клеем на руках, рекомендуем пользоваться специальными перчатками и быть внимательными!