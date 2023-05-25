чим зняти клей від скотчу з машини

Сліди від скотчу на машині можуть здаватися справжнім викликом. Липкі поверхні притягують пил і швидше забруднюються. Позбутися їх інколи складно, проте можливо. Для цього потрібні правильні матеріали і методи, які допоможуть видалити клей з автомобіля.

Факти ICTV розповідають, чим прибрати клей від скотчу з машини.

Чим прибрати клей від скотчу з машини

Очищення мийним засобом

Перед тим як перейти до додаткових засобів, спробуйте використати будь-яку мийну речовину.

Нанесіть її на клей від скотчу і залиште на 15-20 хвилин. Обережно зніміть залишки мʼякою губкою. Якщо сліди старі, процедуру потрібно повторити кілька разів.

Нагрівання

Нагрівання – чудовий метод позбутися клею, оскільки компоненти скотчу або інших наліпок плавляться за температури 60 градусів.

Сліди від скотчу нагрівайте феном упродовж 7-10 хвилин. Коли клей почне плавитися, знімайте залишки пластиковою карткою.

Якщо це не спрацювало, після розігріву прикладіть на забруднення скотч зворотною стороною так, щоб залишки приклеїлися на неї. Робити це потрібно швидко, доки поверхня не охолола.

Олія

Щоби прибрати сліди від скотчу з машини, намочіть ватний диск соняшниковою олією. Прикладіть його до забруднення і втирайте. Через 5 хвилин приберіть залишки.

Оцтовий розчин

Оцет – чудовий спосіб, який допоможе зняти клей від скотчу з машини. Він цілком безпечний і не пошкодить фарбу.

Розведіть оцет із водою у пропорції 1:1. Намочіть ним потрібне місце і залиште на 30 хвилин. Після цього потрібно прибрати скотч пластиковою карткою.

Спирт або горілка

За допомогою спирту ви можете видалити клей від скотчу з будь-якої поверхні. Нанесіть рідину ватним диском на забруднення і залиште на 5-10 хвилин.

Час від часу можна змінювати ватний диск на інший. Після цього приберіть залишки скотчу губкою.