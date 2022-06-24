Влітку одна з найпоширеніших проблем – плями на одязі від шовковиці. Поласувати цією ягодою хоче кожен, проте відіпрати її сліди не так вже й просто.

Як позбутися плям від шовковиці з одягу – читайте в нашому матеріалі.

Як відіпрати сліди від шовковиці

У період ягідного сезону кожен стикався з проблемою брудного одягу після їх поїдання. Особливо складно видалити забруднення від шовковиці. Її сік миттєво вбирається в тканину, залишаючи темно-фіолетові складні плями.

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Якщо знайшли такі у себе, не панікуйте. Існує багато способів, як видалити ці забруднення.

Запам’ятайте: будь-яку пляму легше вивести, коли вона свіжа. Тому не відкладайте прання у довгий ящик.

Окріп

Найпростіший спосіб виведення забруднень. Найкраще підійде для речей з льону та бавовни, адже натуральні тканини – терплячі до високих температур.

Аби вивести пляму, занурьте брудну річ у миску та залийте окропом. Якщо плямі не більше двох годин, вона швиденько виведеться.

Зважайте, що не усі речі підійдуть для даного способу очищення. Є тканини, які не терплять занадто гарячої води, тому будьте обережні.

Лимонний сік

Він ефективно бореться з фруктовими плямами на одязі. Можете використовувати як свіжий сік, так і розведену лимонну кислоту.

Важливо, що цей метод подіє лише на свіжі плями.

Для приготування розчину достатньо соку з однієї половинки лимона. Його потрібно розвести з 200 мл води і занурити забруднену ділянку тканини на 15 хв. Для кращого ефекту можете додати три столові ложки оцту.

До речі, якщо пляма стара, можна поєднати окріп з лимонним соком та спробувати вивести її.

Сіль

Змішайте велику кількість солі з невеликою кількістю води, аби вийшла консистенція каші. Втріть соляну суміш у пляму та залиште на годину. Сіль вбереться у тканину та позбудеться зайвого бруду.

Після цього виперіть одяг звичайним способом у пральній машинці.

Перекис водню

Корисна річ, яка має бути у кожній аптечці. Перекис чудово впорається з різними плямами на одязі, зокрема й від шовковиці.

Приготуйте розчин перекису з водою в співвідношенні 1:10. Замочіть забруднену ділянку матерії. Залиште на 15 хв. Виперіть одяг.

Кисле молоко або кефір

Незвичний, проте дуже дієвий спосіб. До складу цих продуктів входить молочна кислота, яка відмінно впорається з плямами подібного характеру.

Замочіть забруднену ділянку одягу в кефірі або кислому молоці на кілька годин.

Виперіть річ, як зазвичай.

Плямовивідник або миючий засоби

Насправді, використати подібні засоби – перше, що спадає на думку. Плямовивідник допоможе позбутися не лише свіжих, а й застарілих плям від шовковиці.

Перед нанесенням переконайтесь, що засіб хорошої якості та підходить для вашого типу тканини. Адже певні плямовивідники містять у складі агресивні хімічні компоненти, які можуть пошкодити делікатну чи кольорову тканину.

Сучасні варіанти плямовивідників коштують недешево, тому вони є не у кожному домі. У такому випадку можна скористатися звичайним засобом для миття посуду:

Нанесіть засіб на плями. Почекайте кілька хвилин, та, не змиваючи засіб, покладіть одяг у пральну машинку.