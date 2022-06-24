Влітку одна з найпоширеніших проблем – плями на одязі від шовковиці. Поласувати цією ягодою хоче кожен, проте відіпрати її сліди не так вже й просто.
Як позбутися плям від шовковиці з одягу – читайте в нашому матеріалі.
Як відіпрати сліди від шовковиці
У період ягідного сезону кожен стикався з проблемою брудного одягу після їх поїдання. Особливо складно видалити забруднення від шовковиці. Її сік миттєво вбирається в тканину, залишаючи темно-фіолетові складні плями.
Якщо знайшли такі у себе, не панікуйте. Існує багато способів, як видалити ці забруднення.
Запам’ятайте: будь-яку пляму легше вивести, коли вона свіжа. Тому не відкладайте прання у довгий ящик.
Окріп
Найпростіший спосіб виведення забруднень. Найкраще підійде для речей з льону та бавовни, адже натуральні тканини – терплячі до високих температур.
Аби вивести пляму, занурьте брудну річ у миску та залийте окропом. Якщо плямі не більше двох годин, вона швиденько виведеться.
Зважайте, що не усі речі підійдуть для даного способу очищення. Є тканини, які не терплять занадто гарячої води, тому будьте обережні.
Лимонний сік
Він ефективно бореться з фруктовими плямами на одязі. Можете використовувати як свіжий сік, так і розведену лимонну кислоту.
Важливо, що цей метод подіє лише на свіжі плями.
Для приготування розчину достатньо соку з однієї половинки лимона. Його потрібно розвести з 200 мл води і занурити забруднену ділянку тканини на 15 хв. Для кращого ефекту можете додати три столові ложки оцту.
До речі, якщо пляма стара, можна поєднати окріп з лимонним соком та спробувати вивести її.
Сіль
Змішайте велику кількість солі з невеликою кількістю води, аби вийшла консистенція каші. Втріть соляну суміш у пляму та залиште на годину. Сіль вбереться у тканину та позбудеться зайвого бруду.
Після цього виперіть одяг звичайним способом у пральній машинці.
Перекис водню
Корисна річ, яка має бути у кожній аптечці. Перекис чудово впорається з різними плямами на одязі, зокрема й від шовковиці.
- Приготуйте розчин перекису з водою в співвідношенні 1:10.
- Замочіть забруднену ділянку матерії.
- Залиште на 15 хв.
- Виперіть одяг.
Кисле молоко або кефір
Незвичний, проте дуже дієвий спосіб. До складу цих продуктів входить молочна кислота, яка відмінно впорається з плямами подібного характеру.
- Замочіть забруднену ділянку одягу в кефірі або кислому молоці на кілька годин.
- Виперіть річ, як зазвичай.
Плямовивідник або миючий засоби
Насправді, використати подібні засоби – перше, що спадає на думку. Плямовивідник допоможе позбутися не лише свіжих, а й застарілих плям від шовковиці.
Перед нанесенням переконайтесь, що засіб хорошої якості та підходить для вашого типу тканини. Адже певні плямовивідники містять у складі агресивні хімічні компоненти, які можуть пошкодити делікатну чи кольорову тканину.
Сучасні варіанти плямовивідників коштують недешево, тому вони є не у кожному домі. У такому випадку можна скористатися звичайним засобом для миття посуду:
- Нанесіть засіб на плями.
- Почекайте кілька хвилин, та, не змиваючи засіб, покладіть одяг у пральну машинку.