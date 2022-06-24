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Як відіпрати плями від шовковиці з одягу: найкращі способи

24 Червня 2022, 20:30
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як відіпрати плями від шовковиці з одягу: найкращі способи
Джерело: Depositphotos

Влітку одна з найпоширеніших проблем – плями на одязі від шовковиці. Поласувати цією ягодою хоче кожен, проте відіпрати її сліди не так вже й просто.

Як позбутися плям від шовковиці з одягу – читайте в нашому матеріалі.

Як відіпрати сліди від шовковиці

У період ягідного сезону кожен стикався з проблемою брудного одягу після їх поїдання. Особливо складно видалити забруднення від шовковиці. Її сік миттєво вбирається в тканину, залишаючи темно-фіолетові складні плями.

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Якщо знайшли такі у себе, не панікуйте. Існує багато способів, як видалити ці забруднення.

Запам’ятайте: будь-яку пляму легше вивести, коли вона свіжа. Тому не відкладайте прання у довгий ящик.

Окріп

Найпростіший спосіб виведення забруднень. Найкраще підійде для речей з льону та бавовни, адже натуральні тканини – терплячі до високих температур.

Аби вивести пляму, занурьте брудну річ у миску та залийте окропом. Якщо плямі не більше двох годин, вона швиденько виведеться.

Зважайте, що не усі речі підійдуть для даного способу очищення. Є тканини, які не терплять занадто гарячої води, тому будьте обережні.

Лимонний сік

Він ефективно бореться з фруктовими плямами на одязі. Можете використовувати як свіжий сік, так і розведену лимонну кислоту.

Важливо, що цей метод подіє лише на свіжі плями.

Для приготування розчину достатньо соку з однієї половинки лимона. Його потрібно розвести з 200 мл води і занурити забруднену ділянку тканини на 15 хв. Для кращого ефекту можете додати три столові ложки оцту.

До речі, якщо пляма стара, можна поєднати окріп з лимонним соком та спробувати вивести її.

Сіль

Змішайте велику кількість солі з невеликою кількістю води, аби вийшла консистенція каші. Втріть соляну суміш у пляму та залиште на годину. Сіль вбереться у тканину та позбудеться зайвого бруду.

Після цього виперіть одяг звичайним способом у пральній машинці.

Перекис водню

Корисна річ, яка має бути у кожній аптечці. Перекис чудово впорається з різними плямами на одязі, зокрема й від шовковиці.

  1. Приготуйте розчин перекису з водою в співвідношенні 1:10.
  2. Замочіть забруднену ділянку матерії.
  3. Залиште на 15 хв.
  4. Виперіть одяг.

Кисле молоко або кефір

Незвичний, проте дуже дієвий спосіб. До складу цих продуктів входить молочна кислота, яка відмінно впорається з плямами подібного характеру.

  • Замочіть забруднену ділянку одягу в кефірі або кислому молоці на кілька годин.
  • Виперіть річ, як зазвичай.

Плямовивідник або миючий засоби

Насправді, використати подібні засоби – перше, що спадає на думку. Плямовивідник допоможе позбутися не лише свіжих, а й застарілих плям від шовковиці.

Перед нанесенням переконайтесь, що засіб хорошої якості та підходить для вашого типу тканини. Адже певні плямовивідники містять у складі агресивні хімічні компоненти, які можуть пошкодити делікатну чи кольорову тканину.

Сучасні варіанти плямовивідників коштують недешево, тому вони є не у кожному домі. У такому випадку можна скористатися звичайним засобом для миття посуду:

  1. Нанесіть засіб на плями.
  2. Почекайте кілька хвилин, та, не змиваючи засіб, покладіть одяг у пральну машинку.
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Теги
забруднення Одяг Ягоди
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