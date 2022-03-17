Як відмити плитку у ванній від нальоту та бруду

Із часом кахельна плитка неминуче втрачає свій первозданний вигляд. Найпоширенішими проблемами є бруд, жовтизна, наліт і навіть грибок. Їх не так просто позбутися, адже протерти забруднену поверхню вологою ганчіркою недостатньо. У цьому разі на допомогу приходять народні засоби.

Чим відмити плитку у ванній від нальоту

Найбільш перевіреним та ефективним методом є лимонна кислота.

Потрібно розчинити її кристали в теплій воді в пропорції 1:2 (наприклад, 150 г кислоти на 300 мл води), залити в пульверизатор і розбризкати по плитці. Для більшої ефективності варто розтерти розчин губкою. Трохи згодом, коли на кахлі з’являться білі сліди, необхідно змити їх губкою, змоченою водою.

Під час роботи з кислотою необхідно захистити себе: вдягти рукавички та уникати попадання розчину на шкіру та слизову оболонку, оскільки він досить концентрований.

Чим відмити плитку на підлозі

Оцет — один із кращих засобів, щоб відмити плитку на підлозі від бруду, що в’ївся. Для цього харчовий оцет (9%) потрібно змішати з водою у пропорції 1:10 (100 мл оцту на літр води), налити в пульверизатор та розбризкати по поверхні. Після цього необхідно почекати кілька хвилин, після чого змити водою і витерти плитку насухо.

Для очищення плитки на підлозі також підійде спосіб з лимонною кислотою.

Чим відмити шви на плитці

Можна використовувати наведені вище методи, очищаючи шви за допомогою зубної щітки, але краще приготувати для цього спеціальний розчин. Варто змішати 50 мл перекису водню, 100 г соди та 1 ст. л. рідкого мила, після чого змочити зубну щітку рідиною та очистити шви. Потрібно почекати кілька хвилин і очистити водою.

Універсальним засобом, який відмиє не тільки наліт, але навіть свіжу іржу та плями від жиру, є сода. На змочену водою поверхню потрібно нанести соду за допомогою губки, залишити на пів години та прибрати губкою або щіткою.

Поради:

не використовуйте засоби з хлором на кольоровій плитці, тому що вони можуть знебарвити її;

відмовтеся від використання металевих щіток: вони дряпають плитку, а в нанесених пошкодженнях може почати накопичуватися бруд;

ретельно змивайте водою засоби для чищення, щоб не залишалося плям;

для очищення плитки на вертикальній поверхні краще використовуйте густі засоби, які не стікають. Вони триматимуться на поверхні весь необхідний для очищення час, а отже, діють ефективніше.

Звичайно, відмити плитку у ванній можна і за допомогою спеціальних засобів, проте потрібно розбиратися в їхньому складі, щоб не пошкодити кахель різних видів. Народні засоби є бюджетним і більш щадним варіантом, який допоможе ефективно усунути забруднення.