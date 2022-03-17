Как отмыть плитку в ванной от налета и грязи

Со временем кафельная плитка неизбежно теряет свой первозданный вид. Самыми распространенными проблемами являются грязь, желтизна, налет и даже грибок. От них не так просто избавиться, ведь протереть загрязненную поверхность влажной тряпкой недостаточно. В таких случаях на помощь приходят народные средства.

Чем отмыть плитку в ванной от налета

Самым проверенным и эффективным методом является лимонная кислота.

Необходимо растворить ее кристаллы в теплой воде в пропорции 1:2 (к примеру, 150 г кислоты на 300 мл воды), залить в пульверизатор и разбрызгать по плитке. Для большей эффективности стоит растереть раствор губкой. Спустя время, когда на кафеле появятся белые следы, необходимо смыть их губкой, смоченной водой.

При работе с кислотой необходимо защитить себя: надеть перчатки и избегать попадания раствора на кожу и слизистую, так как он довольно концентрирован.

Чем отмыть плитку на полу

Уксус — одно из лучших средств, чтобы отмыть плитку на полу от въевшейся грязи. Для этого пищевой уксус (9%) нужно смешать с водой в пропорции 1:10 (100 мл уксуса на литр воды), налить в пульверизатор и разбрызгать по поверхности. После этого необходимо подождать пару минут, после чего смыть водой и вытереть плитку насухо.

Для очищения плитки на полу тоже подойдет способ с лимонной кислотой.

Чем отмыть швы на плитке

Можно использовать приведенные выше методы, очищая швы с помощью зубной щетки, но лучше приготовить для этих целей специальный раствор. Следует смешать 50 мл перекиси водорода, 100 г соды и 1 ст. л. жидкого мыла, после чего обмакнуть зубную щетку в жидкость и очистить швы. Необходимо подождать несколько минут и очистить водой.

Универсальным средством, которое очистит не только налет, но даже свежую ржавчину и пятна от жира, является сода. На смоченную водой поверхность нужно нанести соду с помощью губки, оставить на полчаса и убрать губкой или щеткой.

Советы:

не используйте средства с хлором на цветной плитке, потому что они могут ее обесцветить;

откажитесь от использования металлических щеток: они царапают плитку, а в нанесенных повреждениях может начать скапливаться грязь;

тщательно смывайте водой очищающие средства, чтобы не оставалось разводов;

для очищения плитки на вертикальной поверхности лучше используйте густые средства, которые не стекают. Они будут держаться на поверхности все необходимое для чистки время, а значит, действуют эффективнее.

Конечно, отмыть плитку в ванной можно и с помощью специальных средств, однако нужно разбираться в их составе, чтобы не повредить кафель разных видов. Народные средства являются бюджетным и более щадящим вариантом, который поможет эффективно устранить загрязнения.