Доволі часто менструальна кров потрапляє на одяг або білизну. Якщо вчасно не випрати закривавлений одяг, бурі плями можуть назавжди зіпсувати речі.

Як відіпрати менструальну кров на джинсах – читайте в нашому матеріалі.

Допоможе сіль

Щоб вивести плями крові на джинсах, необхідно приготувати сольовий розчин. Для цього розчиніть 1 ст. ложку солі в 1 літрі холодної води.

Якщо слід свіжий, то перед замочуванням потрібно прибрати надлишки крові сухою серветкою. Замочіть джинси у сольовому розчині на ніч.

Зранку виперіть штани у пральній машині.

Господарське мило

Це універсальний засіб, який допомагає вивести найскладніші забруднення. Щоб відіпрати закривавлені джинси:

Приберіть кров сухою серветкою.

Натріть брудну ділянку господарським милом та ретельно тріть доти, поки пляма не зникне чи не стане менш помітною.

Змийте залишки чистою водою та знову натріть джинси милом.

Виперіть штани у пральній машині.

До речі, замість мила можна використати засіб для виведення плям або засіб для миття посуду.

Сода

Відіпрати кров від місячних на джинсах допоможе звичайна харчова сода. Для цього розчиніть 25 грамів порошку в склянці холодної води.

Отриманий розчин вилийте на забруднене місце та залиште джинси на годину.

По закінченню часу відправте штани у пральну машину.

Перекис

Цей варіант найкраще підходить для білих речей.

Щоб вивести пляму пероксидом, потрібно вивернути одяг та покласти суху бавовняну ганчірку під забруднену ділянку.

Тепер змочіть ватний диск перекисом та прикладіть до плями крові. Залиште штани на 10-15 хв, змийте залишки крові та перекису чистою водою та відправте джинси у пральну машину.

Як вивести застарілу кров з джинсів

Якщо кривава пляма на ваших джинсах вже засохла, потрібно діяти більш радикально. Для виведення менструальної крові можна використати: