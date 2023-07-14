Довольно часто менструальная кровь попадает на одежду или белье. Если вовремя не постирать окровавленную одежду, бурые пятна могут навсегда испортить вещи.
Как отстирать менструальную кровь на джинсах — читайте в нашем материале.
Поможет соль
Чтобы вывести пятна крови на джинсах, необходимо приготовить солевой раствор. Для этого растворите 1 ст. ложку соли в 1 литре холодной воды.
Если след свежий, то перед замачиванием нужно убрать излишки крови сухой салфеткой. Замочите джинсы в солевом растворе на ночь.
Утром постирайте штаны в стиральной машинке.
Хозяйственное мыло
Это универсальное средство, которое помогает вывести самые сложные загрязнения. Чтобы отстирать окровавленные джинсы:
- Уберите кровь сухой салфеткой.
- Натрите грязный участок хозяйственным мылом и тщательно трите до тех пор, пока пятно не исчезнет или не станет менее заметным.
- Смойте остатки чистой водой и снова натрите джинсы мылом.
- Постирайте штаны в стиральной машинке.
Кстати, вместо мыла можно использовать пятновыводитель или средство для мытья посуды.
Сода
Отстирать кровь от месячных на джинсах поможет обычная пищевая сода. Для этого растворите 25 граммов порошка в стакане холодной воды.
Полученный раствор вылейте на загрязненное место и оставьте джинсы на час.
По истечении времени отожмите штаны и отправьте их в стиральную машину.
Перекись
Этот вариант лучше всего подходит для белых вещей.
Чтобы удалить пятно перекисью, вы должны вывернуть одежду и положить сухую хлопчатобумажную тряпку под загрязненный участок.
Теперь смочите ватный диск в перекиси и приложите к пятну крови. Оставьте брюки на 10-15 мин, смойте остатки крови и перекиси чистой водой и отправьте джинсы в стиральную машину.
Как вывести застарелую кровь из джинсов
Если кровавое пятно на ваших джинсах уже засохло, нужно действовать более радикально. Для выведения менструальной крови можно использовать:
- Нашатырь. Его нужно развести с водой в соотношении 1 ч. л. на 250 мл воды. В готовом растворе смочите ватный диск и протрите кровавое пятно. После процедуры джинсы нужно постирать.
- Теплый глицерин. Он поможет вывести пятно на джинсах, однако под загрязненный участок нужно подложить кусочек целлофана. После нанесения глицерина пятно нужно слегка потереть, а затем постирать штаны как обычно.
- Борная кислота. Ее нужно развести с водой, чтобы получилась консистенция каши. Готовую смесь нанесите на пятно, оставьте до полного высыхания, а затем постирайте одежду как обычно.