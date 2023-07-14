Довольно часто менструальная кровь попадает на одежду или белье. Если вовремя не постирать окровавленную одежду, бурые пятна могут навсегда испортить вещи.

Как отстирать менструальную кровь на джинсах — читайте в нашем материале.

Поможет соль

Чтобы вывести пятна крови на джинсах, необходимо приготовить солевой раствор. Для этого растворите 1 ст. ложку соли в 1 литре холодной воды.

Если след свежий, то перед замачиванием нужно убрать излишки крови сухой салфеткой. Замочите джинсы в солевом растворе на ночь.

Утром постирайте штаны в стиральной машинке.

Хозяйственное мыло

Это универсальное средство, которое помогает вывести самые сложные загрязнения. Чтобы отстирать окровавленные джинсы:

Уберите кровь сухой салфеткой.

Натрите грязный участок хозяйственным мылом и тщательно трите до тех пор, пока пятно не исчезнет или не станет менее заметным.

Смойте остатки чистой водой и снова натрите джинсы мылом.

Постирайте штаны в стиральной машинке.

Кстати, вместо мыла можно использовать пятновыводитель или средство для мытья посуды.

Сода

Отстирать кровь от месячных на джинсах поможет обычная пищевая сода. Для этого растворите 25 граммов порошка в стакане холодной воды.

Полученный раствор вылейте на загрязненное место и оставьте джинсы на час.

По истечении времени отожмите штаны и отправьте их в стиральную машину.

Перекись

Этот вариант лучше всего подходит для белых вещей.

Чтобы удалить пятно перекисью, вы должны вывернуть одежду и положить сухую хлопчатобумажную тряпку под загрязненный участок.

Теперь смочите ватный диск в перекиси и приложите к пятну крови. Оставьте брюки на 10-15 мин, смойте остатки крови и перекиси чистой водой и отправьте джинсы в стиральную машину.

Как вывести застарелую кровь из джинсов

Если кровавое пятно на ваших джинсах уже засохло, нужно действовать более радикально. Для выведения менструальной крови можно использовать: