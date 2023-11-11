Десь 10-15% тепла втрачається через вхідні двері, а якщо вони зроблені з металу, то цей відсоток ще більший. Як утеплити двері на зиму – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Який утеплювач для вхідних дверей обрати

Для утеплення вхідних дверей часто використовують вату й поролон. Вони недорогі та досить практичні, адже мають непогані теплоізолювальні властивості. Але є й мінуси – ці утеплювачі не прослужать довго, до того ж, вони швидко поглинають вологу. А це у свою чергу провокує появу грибка.

Та є досить непогані альтернативи – пінопласт, мінеральна вата, пінополіуретан і пенофол.

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Якщо йдеться про пінопласт, то найголовніша його перевага – він недорогий. Крім того, це щільний і легкий синтетичний матеріал.

Що стосується мінеральної вати – то такий м’який утеплювач є екологічним, стійким до гниття, безпечним і має непогані теплоізоляційні властивості. Єдиний недолік цього матеріалу – з часом вата “збивається” та просідає під важкою зовнішньою оббивкою.

Так званий надувний утеплювач пінополіуретан можна придбати у твердому та пінному стані, але він обійдеться дорожче. Його застосовують для утеплення найрізноманітніших поверхонь, крім того, він ефективно закриває усі тріщини та, у порівнянні з іншими матеріалами, довше служить. Цей матеріал водо- та паронепроникний, хімічно стійкий.

Пенофол часто використовують не як самостійний утеплювач, а як додаток до основного матеріалу. Хоча він добре тримає тепло, має невелику товщину – всього кілька міліметрів.

Як утеплити вхідні металеві двері

Як правило, потрібно небагато інструментів, щоб утеплити металеві вхідні двері. Вам необхідно взяти рулетку для вимірів, монтажну піну, герметик, ніж, дриль по металу, шуруповерт, шпаклівку для обробки та, звісно, обраний матеріал.

Після того, як ви обережно знімете замки та дверні ручки з вхідних дверей і розберете короб, можна ставати до заповнення “пустоти” вибраним утеплювачем. Для надійності, перед тим як застосовувати утеплювач, можна обробити монтажною піною усі місця, щоб закрити щілини.

Далі усього лише потрібно зібрати дверну конструкцію у вихідне положення.

У разі, якщо потрібно усунути щілини між стулкою та коробом, доведеться вдатися до такої маніпуляції: зняти гуму ущільнювача, приклеїти її по периметру на ділянку, де був заводський ущільнювач, і якомога сильніше притиснути.

Але пам’ятайте, перед монтажем нового ущільнювача потрібно прибрати пил, просушити місце приклеювання та знежирити його розчинником або спиртом.

Після цього проведемо тест на пошук холоду по периметру дверей. Просто проводимо в місцях стиків теплою рукою. Немає протягів – отже, все зроблено правильно.

Для металевих дверей експерти радять віддавати перевагу пінопласту чи мінеральній ваті.

Як утеплити вхідні дерев’яні двері

Для того, щоб утеплити вхідні дерев’яні двері, потрібно зрізати з них застаріле покриття та видалити залишки ізоляційних матеріалів. Далі вимийте поверхню, а як вона висохне – наклейте пластами на внутрішній та зовнішній боки вхідних дверей поролон, вирізаний чітко за розміром. Якщо утеплювач тонкий або вам хочеться більшого утеплення, склейте шматки поролону у два-три шари.

Далі натягніть поверх поролону оббивний матеріал, закріплюючи його на дверях цвяхами або будівельним степлером. Але пам’ятайте, що цвяхи можуть залишити пробоїни у теплоізоляторі, тож потрібно бути уважними, аби не втратити теплоощадні властивості матеріалу.

Після цього по периметру дверей набийте рейки, які до цього обтягнули поролоном і тканиною. Але слідкуйте за положенням зачинених дверей – там немає утворюватися щілин.

Фінальний етап утеплення – встановлення порога. Спеціальна дошка повинна цілком закривати щілину під дверима, водночас не заважючи дверям відчинятися й зачинятися.

Альтернативним поролону матеріалами є пінопласт, від 2 до 5 см завтовшки, або спінений поліетилен. Ці матеріали не лише утеплять двері, а й захистять вас від надмірного шуму.

До речі, раніше Факти ICTV писали про бюджетні варіанти утеплення стелі вдома.