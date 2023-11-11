Где-то 10-15% тепла теряется через входные двери, а если они сделаны из металла, то этот процент еще выше. Как утеплить двери на зиму — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой утеплитель для входной двери выбрать

Для утепления входных дверей часто используют вату и поролон. Они недорогие и достаточно практичные, ведь имеют неплохие теплоизолирующие свойства. Но есть и минусы — эти утеплители не прослужат долго, к тому же, они быстро поглощают влагу. А это, в свою очередь, провоцирует появление грибка.

Но есть достаточно неплохие альтернативы — пенопласт, минеральная вата, пенополиуретан и пенофол.

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Если говорить о пенопласте, то самое главное его преимущество — он недорогой. Кроме того, это плотный и легкий синтетический материал.

Что касается минеральной ваты, то такой мягкий утеплитель является экологическим, устойчивым к гниению, безопасным и имеет неплохие теплоизоляционные свойства. Единственный недостаток материала — со временем вата “сбивается” и проседает под тяжелой внешней обивкой.

Так называемый надувной утеплитель пенополиуретан можно приобрести в твердом и пенном состоянии, но он влетит в копеечку. Его применяют для утепления самых разнообразных поверхностей, кроме того, он эффективно закрывает все трещины и, по сравнению с другими материалами, дольше служит. Пенополиуретан водо- и паронепроницаемый и химически стойкий.

Пенофол часто используют не как самостоятельный утеплитель, а как дополнение к основному материалу. Хотя он хорошо держит тепло, имеет небольшую толщину — всего несколько миллиметров.

Как утеплить входную металлическую дверь

Как правило, нужно немного инструментов, чтобы утеплить металлическую входную дверь. Вам необходимо взять рулетку для замеров, монтажную пену, герметик, нож, дрель по металлу, шуруповерт, шпаклевку для обработки и, конечно, выбранный материал.

После того, как вы осторожно снимете замки и дверные ручки с входной двери и разберете короб, можно приступать к заполнению “пустоты” выбранным утеплителем. Для надежности, перед тем как применять утеплитель, можно обработать монтажной пеной все места, чтобы утеплить щели.

Далее всего лишь нужно собрать дверную конструкцию в исходное положение.

В случае, если нужно устранить щели между створкой и коробом, придется прибегнуть к такой манипуляции: снять уплотнительную резину и приклеить ее по периметру на участок, где был заводской уплотнитель, и как можно сильнее прижать.

Но помните, перед монтажом нового уплотнителя нужно убрать пыль, просушить место приклеивания и обезжирить его растворителем или спиртом.

После этого проведем тест на поиск холода по периметру двери. Просто проводим в местах стыков теплой рукой. Нет сквозняков — значит, все сделано правильно.

Для металлических дверей эксперты советуют отдавать предпочтение пенопласту или минеральной вате.

Как утеплить входную деревянную дверь

Для того, чтобы утеплить входные деревянные двери, нужно срезать с них устаревшее покрытие и удалить остатки изоляционных материалов. Далее вымойте поверхность, а как она высохнет — наклейте пластами на внутреннюю и внешнюю стороны входной двери поролон, вырезанный четко по размеру. Если утеплитель тонкий или вам хочется большего утепления, склейте куски поролона в два-три слоя.

Далее натяните поверх поролона обивочный материал, закрепляя его на двери гвоздями или строительным степлером. Но помните, что гвозди могут оставить пробоины в теплоизоляторе, поэтому нужно быть внимательными, чтобы не потерять теплосберегающие свойства материала.

После этого по периметру дверей набейте рейки, которые до этого обтянули поролоном и тканью. Но следите за положением закрытой двери — там не должно образовываться щелей.

Финальный этап утепления — установка порога. Специальная доска должна полностью закрывать щель под дверью, но и не мешать ей открываться и закрываться.

Альтернативным поролону материалами является пенопласт, от 2 до 5 см толщиной, или вспененный полиэтилен. Эти материалы не только утеплят двери, но и защитят вас от чрезмерного шума.

К слову, ранее Факты ICTV писали о бюджетных вариантах утепления потолка дома.