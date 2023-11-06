Через наближення холодів, питання, як утеплити стелю та підлогу у квартирі або домі, який теплоізоляційний матеріал вибрати для цих цілей, стає особливо актуальним.

Важливо, що найчастіше для утеплення квартирної стелі можуть добре підійти ті ж матеріали, що і для утеплення стелі приватного будинку. Чим утеплити стелю: список найбільш відповідних матеріалів – читайте в матеріалі.

Навіщо утеплювати стелю у квартирі чи приватному будинку

В першу чергу потрібно утеплювати квартири, які розташовані на останніх поверхах (це роблять зазвичай керамзитом та пінопластом). Адже саме стеля пропускає багато холоду в дім та квартири.

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Одним із найдешевших матеріалів для цього вважають мінеральну вату та її різновиди.

Наприклад, скловату (скловолокно) та кам’яну (базальтову) вату. Останню випускають товщиною 50 мм, 100 мм у плитах, матах та рулонах. Ширина мату зазвичай 60 см, а рулону – 120 см.

Чим утеплити стелю у квартирі:найкращі матеріали

Для квартирного утеплення стелі часто беруть наступні матеріали:

Пінопласт. Утеплювач, перевірений роками. Вважається доволі легким та дешевим, екологічним (адже не виділяє токсичних елементів. Однак він швидко займається та не надто міцний. Може виникнути пліснява (через вогкість). Керамзит. Ще один дешевий утеплювач, який вважається доволі довговічним. Керамзит славиться якісною звукоізоляцією, сильно вбирає вологу. Однак встановлюючи матеріал, необхідно встановлювати додаткову підкладку, адже пилу та крихти від нього багато.

Чим утеплити стелю в приватному будинку: варіанти 2023

Для зовнішнього утеплення будинку беруть мінеральну вату, пінопласт (пінополістирол), керамзит. Аби утеплити стелю зсередини будинку, теж беруть всі ці матеріали (крім керамзиту і скловати).

Також можна утеплювати стелю ековатою. Цей сучасний матеріал виготовляють з целюлози. Через те, що матеріал пористий, він не гниє, не токсичний і горить. Має високий коефіцієнт теплоізоляції.

Як правильно утеплювати стелю: основні тонкощі

Для кожного виду робіт майстри використовують різні матеріали. Тому, в першу чергу, варто визначитися та правильно підібрати матеріал.

Він повинен бути вологостійким, мати низьку теплопровідність і не представляти небезпеки для здоров’я господарів. Вже після цього проводять підготовчий етап, а після цього – й утеплення стелі.