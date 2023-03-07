Іноді відсіки для спідньої білизни хаотично завалені дрібними аксесуарами упереміш зі шкарпетками та купальниками.

В маленькому ящику доволі складно знайти потрібний предмет одягу, тому спіднє слід тримати в охайному та зручному місці. Як складати білизну у шафу – читайте в матеріалі.

Де зберігати спідню білизну правильно

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Такі речі можна зберігати як на спеціальній полиці у ванній кімнаті, так і в комоді. У більшості випадків шафи-купе обладнані висувними ящиками для зберігання одягу та дрібних аксесуарів. Впорядкувати простір в секції можна за допомогою органайзерів. Такі пристосування продаються в готовому вигляді, або ж їх можна зробити своїми руками. Якщо немає спеціальних відсіків у шафі, то для складання білизни можна використати взуттєві коробки. Для кращого вигляду можна задекорувати кришки мереживними тканинами, фактурними шпалерами або іншими підручними матеріалами. Картонна коробка. Більшість якісної спідньої білизни продається вже у спеціальних, щільних коробках. Тому їх ліпше не викидати, а використовувати за призначенням. Також у них можна зберігати колготки, пояси, інші аксесуари. Крім цих варіантів, можна зробити бокс для білизни власноруч. Для цього можна взяти цупку коробку від комп’ютера, взуття або капелюхів.

Як правильно складати білизну

Місткість для бюстгальтерів повинна бути по ширині не менш ніж 30-50 см. Багато моделей тримають тільки в розгорнутому вигляді. Трусики вмістяться у невеличких квадратних кліточках, бо їх можна скласти будь-яким зручним способом.

Для панчіх і шкарпеток підійдуть круглі коробки з високими бортами. Вони місткі та вигляд мають доволі естетичний.

Складати трусики, наприклад, можна кількома методами: скочуючи їх у трубочку, у квадратик або рулетик. Проте важливо делікатну білизну і купальники складати в окремі пакети, щоб у них не було тертя з іншими комплектами білизни й нічого не відривалося.

Всередині скриньки для організації простору можна використовувати невеликі паперові пакети та тканинні мішки.

А от бюстгальтери вимагають дбайливішого ставлення. Їх зберігають окремо від інших речей, а також відокремлюючи їх один від одного. Важливо, що цю білизну не можна складати навпіл, однією чашкою в іншу.

Такий спосіб зберігання доволі популярний, однак з часом він деформує річ і залишає вм’ятини. Для зберігання бюстів потрібно обирати широкі органайзери.

Як зберігати колготки та шкарпетки

Такі вироби зручно зберігати в згорнутому вигляді. Щоб вони не розгублювалися по полиці, їх також зберігають в органайзерах з маленькими отворами.

Важливо, що колготки вимагають делікатного ставлення, адже мінімальна зачіпка може їх зіпсувати. Тому найкраще зберігати їх в індивідуальних прозорих пакетах.