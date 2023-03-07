Иногда отсеки для нижнего белья хаотично завалены мелкими аксессуарами вперемешку с носками и купальниками.

В маленьком ящике достаточно сложно найти нужный предмет одежды, поэтому нижнее белье следует держать в опрятном и удобном месте. Как складывать белье в шкаф – читайте в материале.

Где хранить нижнее белье правильно

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Такие вещи можно хранить как на специальной полке в ванной, так и в комоде. В большинстве случаев шкафы-купе оборудованы выдвижными ящиками для хранения одежды и мелких аксессуаров. Упорядочить пространство в секции можно с помощью органайзеров. Подобные приспособления продаются в готовом виде, или их можно сделать своими руками. Если нет специальных отсеков в шкафу, то для сборки белья можно использовать обувные коробки. Для лучшего вида можно задекорировать крышки кружевными тканями, фактурными обоями или другими подручными материалами. Картонная коробка. Большинство качественного нижнего белья продается уже в специальных плотных коробках. Поэтому их лучше не выбрасывать, а использовать по назначению. Также в них можно хранить колготки, пояса и другие аксессуары. Кроме этих вариантов, можно сделать бокс для белья своими руками. Для этого можно взять плотную коробку от компьютера, обуви или шляп.

Как правильно складывать белье

Емкость для бюстгальтеров должна быть по ширине не менее 30-50 см. Многие модели держат только в развернутом виде. Трусики уместятся в небольших квадратных ячейках, потому что их можно сложить любым удобным способом. Для колгот и носков подойдут круглые коробки с высокими бортами.

Они вместительны и выглядят довольно эстетично.

Складывать трусики, например, можно несколькими методами: скатывая их в трубочку, в квадратик или рулетик. При этом важно деликатное белье и купальники складывать в отдельные пакеты, чтобы у них не было трения с другими комплектами нижнего белья и ничего не отрывалось.

Внутри ящика для пространства можно использовать небольшие бумажные пакеты и тканевые мешки.

А вот бюстгальтеры требуют более бережного отношения. Их хранят отдельно от других вещей, а также отделяя их друг от друга. Важно, что это белье нельзя складывать пополам, одной чашкой в другую.

Такой способ хранения довольно популярен, однако со временем он деформирует вещь и оставляет вмятины. Для хранения бюстов нужно выбирать широкие органайзеры.

Как хранить колготки и носки

Такие изделия удобно хранить в свернутом виде. Чтобы они не терялись по полке, они также хранятся в органайзерах с маленькими отверстиями.

Важно, что колготки требуют щекотливого отношения, ведь минимальная зацепка может их испортить. Поэтому лучше хранить их в индивидуальных прозрачных пакетах.