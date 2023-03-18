Вивчити вірш – не просте завдання, через яке має пройти кожен школяр. У багатьох цей процес викликає негативні емоції та займає дуже багато часу.

Проте існують кілька секретів, які допомагають швидко вивчати вірші будь-якої складності.

Факти ICTV підготували для вас кілька лайфхаків, які допоможуть вивчити вірш швидко, а головне – запамʼятати його надовго.

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Як швидко запамʼятати вірш – поради

Існує кілька способів для швидкого запам’ятовування віршів:

переписування;

читання в слух;

асоціативний ряд;

запамʼятовування на слух.

Розберемося з кожним із них детальніше.

Переписування

Цей процес займе у вас 15-20 хвилин (залежить від вашої зосередженості та величини вірша). Переписування ідеально підійде для людей, які мають розвинену візуальну памʼять.

Усе, що вам потрібно зробити:

Взяти папірець та ручку. Почати переписувати вірш, який потрібно вивчити. Після першого переписування, прочитайте його в голос. Знову перепишіть поезію.

Повторіть процедуру три-пʼять разів. Аби закріпити результат, через 1-3 години знову повторіть процес!

Читання в слух та розбивання на рядки

Це найпопулярніший спосіб вивчення віршів, пісень чи прози. Суть способу дуже проста: вам потрібно прочитати вірш разів 10 чи 20, поки ви не запам’ятаєте його. Комусь вистачить 5 хвилин, а хтось може нічого не запамʼятати й на 20 раз.

Якщо ви належите до другого типу, вам допоможе спосіб розбивання вірша на рядки. Традиційно, поезію поділяють на стовпчики по чотири рядки.

Вам потрібно кілька разів перечитати перші чотири рядки. Закрити книгу та почати повторювати їх по памʼяті. Якщо забуваєте, можна кілька разів підглянути. Коли перший стовпчик буде вивчено, переходьте до другого, а потім і до третього. Аби закріпити результат, спробуйте розказати по памʼяті увесь вірш, не підглядаючи в книгу.

Створіть асоціативний ряд

Цей метод допоможе не просто швидко вивчити вірш, а весело провести час! Вам необхідно створити до кожного рядка свій асоціативний ряд, який в процесі розповіді, наштовхуватиме вас на правильні слова.

Асоціації можуть бути як візуальними, так й абстрактними. Ви навіть можете перетворити звичайний вірш на сюжет до фільму чи цікаву історію.

Такий метод допоможе швидко вивчити вірш як дітям, так і дорослим!

Аудіосприйняття

Запишіть необхідний вірш на диктофон чи знайдіть запис в мережі та слухайте його впродовж кількох хвилин чи годин. Так, це не зовсім швидкий спосіб, але він допоможе запамʼятати поезію назавжди!

Саме таким чином ми запамʼятовуємо тексти пісень, які не виходять з голови кілька років.

Чим частіше ви будете слухати запис з віршем, тим краще ви його запамʼятаєте!

До речі, якщо вам необхідно вивчити великий вірш, поєднайте усі ці методи вивчення:

спершу перепишіть його кілька разів;

прочитайте вірш 3-5 разів в голос та розділіть його на логічні частини;

починайте вчити кожну частину вірша окремо;

знову перечитайте вірш та запишіть його на диктофон;

впродовж 30 хв слухайте поезію у власному виконанні.

Не забувайте робити перерви, аби мозок не перевантажився!