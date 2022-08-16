Якщо вам потрібно відправити посилку чи документ, де необхідно вказати власну адресу англійською мовою, потрібно правильно її написати. Бо якщо ви помилитесь, одержувач вас потім не знайде.

Як правильно писати українські адреси англійською мовою – дивіться в нашому матеріалі.

Правила написання адреси англійською

Якщо вам потрібно відправити лист за кордон, то писати адресу на конверті потрібно великими друкованими літерами. Адресу одержувача пишіть більшими літерами, ніж свою адресу.

Зараз дивляться

Крім того, зліва вгорі потрібно розмістити адресу відправника, а у правому нижньому – одержувача.

Коли ви будете вказувати дані одержувача в США чи Великій Британії, писати поштову адресу англійською потрібно за наступним шаблоном:

ім’я одержувача;

назва організації (для ділового листування);

номер будинку, назва вулиці, номер квартири;

місто (і штат – для США);

поштовий індекс;

країна.

Наприклад, адреса для відправки до США виглядатиме:

Kitty Lee

155 Main Street

apt. 17B

Brooklyn, NY 11311

USA

Для Великої Британії адреса виглядатиме так:

Miss A Pollard

2 Chapel Hill

Heswall

BOURNEMOUTH

BH1 1AA

Тобто для кожної країни буде різне оформлення адрес. Також варто пам’ятати, що англійська мова любить скорочувати вулиці, бульвари, сквери тощо. Наприклад:

STR – street

AVE – avenue

LN – lane

RD – road

TPKE – turnpike

PL – place

DR – drive

BLVD – boulevard.

Лист в Україну

Знати, як правильно вказувати українські адреси англійською, доволі корисно та необхідно. Це знадобиться вам під час написання листа за кордон чи під час замовлення посилок з закордонних сайтів, де потрібно вказати свою адресу.

Особливих правил у написання адрес англійською немає. Адже, згідно з новими правилами, адреса вказується не англійською, а за допомогою транслітерації – передавання звучання кожного окремо взятого слова.

Тобто, вулиця Квіткова пишіть як ul. Kvitkova а не Flower Street.

Це значно спрощує процес отримання посилки/листа з-за кордону, оскільки читанням адреси будуть зайняті наші місцеві листоноші, які можуть бути необізнаними в англійській.

Наприклад, у вас є така адреса:

Шевченко Ганна

вул. Героїв, буд. 1, кв. 33

Ірпінь, Київська область

08203

Англійською ця адреса виглядатиме:

Shevchenko Hanna

vul. Heroyiv, bud. 1, kv. 33

Irpin, Kyyivsʹka oblast

08203

Як швидко перекладати українські адреси англійською

Оскільки головне в написанні українських адрес англійською – це транслітерація, існує лайфхак, як швидко перекласти будь-яку адресу.