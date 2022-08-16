Якщо вам потрібно відправити посилку чи документ, де необхідно вказати власну адресу англійською мовою, потрібно правильно її написати. Бо якщо ви помилитесь, одержувач вас потім не знайде.
Як правильно писати українські адреси англійською мовою – дивіться в нашому матеріалі.
Правила написання адреси англійською
Якщо вам потрібно відправити лист за кордон, то писати адресу на конверті потрібно великими друкованими літерами. Адресу одержувача пишіть більшими літерами, ніж свою адресу.
Крім того, зліва вгорі потрібно розмістити адресу відправника, а у правому нижньому – одержувача.
Коли ви будете вказувати дані одержувача в США чи Великій Британії, писати поштову адресу англійською потрібно за наступним шаблоном:
- ім’я одержувача;
- назва організації (для ділового листування);
- номер будинку, назва вулиці, номер квартири;
- місто (і штат – для США);
- поштовий індекс;
- країна.
Наприклад, адреса для відправки до США виглядатиме:
Kitty Lee
155 Main Street
apt. 17B
Brooklyn, NY 11311
USA
Для Великої Британії адреса виглядатиме так:
Miss A Pollard
2 Chapel Hill
Heswall
BOURNEMOUTH
BH1 1AA
Тобто для кожної країни буде різне оформлення адрес. Також варто пам’ятати, що англійська мова любить скорочувати вулиці, бульвари, сквери тощо. Наприклад:
- STR – street
- AVE – avenue
- LN – lane
- RD – road
- TPKE – turnpike
- PL – place
- DR – drive
- BLVD – boulevard.
Лист в Україну
Знати, як правильно вказувати українські адреси англійською, доволі корисно та необхідно. Це знадобиться вам під час написання листа за кордон чи під час замовлення посилок з закордонних сайтів, де потрібно вказати свою адресу.
Особливих правил у написання адрес англійською немає. Адже, згідно з новими правилами, адреса вказується не англійською, а за допомогою транслітерації – передавання звучання кожного окремо взятого слова.
Тобто, вулиця Квіткова пишіть як ul. Kvitkova а не Flower Street.
Це значно спрощує процес отримання посилки/листа з-за кордону, оскільки читанням адреси будуть зайняті наші місцеві листоноші, які можуть бути необізнаними в англійській.
Наприклад, у вас є така адреса:
Шевченко Ганна
вул. Героїв, буд. 1, кв. 33
Ірпінь, Київська область
08203
Англійською ця адреса виглядатиме:
Shevchenko Hanna
vul. Heroyiv, bud. 1, kv. 33
Irpin, Kyyivsʹka oblast
08203
Як швидко перекладати українські адреси англійською
Оскільки головне в написанні українських адрес англійською – це транслітерація, існує лайфхак, як швидко перекласти будь-яку адресу.
- Перейдіть на Google-перекладач.
- Напишіть українською повну адресу.
- Унизу, під українськими словами, ви знайдете транслітерацію – саме так і пишіть свою адресу на листі, посилці чи документі.