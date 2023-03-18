Выучить стихотворение — не простая задача, через которую должен пройти каждый школьник. У многих этот процесс вызывает негативные эмоции и занимает очень много времени.

Однако существуют несколько секретов, которые помогают быстро изучать стихи любой сложности.

Факты ICTV подготовили для вас несколько лайфхаков, которые помогут выучить стихотворение быстро, а главное — запомнить его надолго.

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Как быстро запомнить стихотворение — советы

Существует несколько способов для быстрого запоминания стихов:

переписывание;

чтение в слух;

ассоциативный ряд;

запоминание на слух.

Разберемся с каждым из них поподробнее.

Переписывание

Этот процесс займет у вас 15-20 минут (зависит от вашей концентрации и величины стихотворения). Переписывание идеально подойдет для людей, имеющих развитую визуальную память.

Все, что вам нужно сделать:

Взять бумажку и ручку. Начать переписывать стихотворение, которое нужно выучить. После первого переписывания, прочитайте его в голос. Снова перепишите поэзию.

Повторите процедуру три-пять раз. Чтобы закрепить результат, через 1-3 часа снова повторите процесс!

Чтение в слух и разбивание на строки

Это самый популярный способ изучения стихов, песен или прозы. Суть способа очень проста: вам нужно прочитать стихотворение раз 10 или 20, пока вы не запомните его. Кому-то хватит 5 минут, а кто-то может ничего не запомнить и на 20 раз.

Если вы принадлежите ко второму типу, вам поможет способ разбивания стиха на строки. Традиционно, поэзию разделяют на столбики по четыре строки.

Вам нужно перечитать первые четыре строки несколько раз.

Закрыть книгу и начать повторять их по памяти. Если забываете, можно несколько раз подсмотреть.

Когда первый столбец будет выучен, переходите ко второму, а затем и к третьему.

Чтобы закрепить результат, попробуйте рассказать по памяти все стихотворение, не подглядывая в книгу.

Создайте ассоциативный ряд

Этот метод поможет не просто быстро выучить стихотворение, а весело провести время! Вам необходимо создать к каждой строке свой ассоциативный ряд, который в процессе рассказа, будет наталкивать вас на правильные слова.

Ассоциации могут быть, как визуальными, так и абстрактными. Вы даже можете превратить обычное стихотворение в сюжет фильма или интересную историю.

Такой метод поможет быстро выучить стихотворение как детям, так и взрослым!

Аудиовосприятие

Запишите необходимый стих на диктофон или найдите запись в сети и слушайте ее в течение нескольких минут или часов. Да, это не совсем быстрый способ, но он поможет запомнить поэзию навсегда!

Именно таким образом мы запоминаем тексты песен, которые не выходят из головы несколько лет.

Чем чаще вы будете слушать запись со стихотворением, тем лучше вы его запомните!

Кстати, если вам необходимо выучить большой стих, совместите все эти методы изучения:

сначала перепишите его несколько раз;

прочитайте стихотворение 3-5 раз в голос и разделите его на логические части;

начинайте учить каждую часть стихотворения отдельно;

снова перечитайте стихотворение и запишите его на диктофон;

в течение 30 мин слушайте стихотворение в собственном исполнении.

Не забывайте делать перерывы, чтобы мозг не перегрузился!