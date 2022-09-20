Пришло время позаботиться о домашнем тепле и уюте. А это значит, что нужно запастись разными источниками тепла на предстоящую зиму.
Одним из таких источников является металлическая буржуйка.
Что такое буржуйка и как правильно ее топить – смотрите в материале Фактов ICTV.
Что такое буржуйка
Буржуйка – это металлическая печь, которая предназначена для обогрева помещений. С ее помощью также можно приготовить или подогреть пищу.
Она очень популярна в Украине, ведь металлическая буржуйка не занимает много места в помещении и хорошо справляется с задачей обогрева комнат.
Вот только устанавливать металлическую буржуйку в квартире запрещено. Из-за открытого огня может воспламениться пожар, что нарушает правила пожарной безопасности.
А если из-за буржуйки загорятся другие квартиры или дома, вас привлекут к уголовной ответственности (ст. 270 Уголовного кодекса Украины).
Если ваш частный дом пострадал в результате боевых действий, и нет возможности восстановить электро- и газоснабжение, то буржуйка в этом случае – хороший вариант.
Нужно помнить, что весь дом отопить она не сможет. Буржуйка подходит для отопления небольшого гаража или комнаты в доме.
Как растопить буржуйку дровами:
- как можно мельче нарубите дрова;
- после этого возьмите картонку или любую другую бумагу;
- выложите кусочки картона в центр топки, а сухие, мелкие дрова – по бокам;
- между дровами должно быть немного свободного пространства, чтобы они хорошо загорелись друг от друга;
- подожгите картон в разных местах;
- позже на скрутку картона положите пару дровин (по мере сгорания бумаги);
- когда произойдет розжиг, добавьте в буржуйку дрова побольше;
- подкидывайте дрова по мере сгорания;
- время от времени следите за огнем и буржуйкой.