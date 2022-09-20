Пришло время позаботиться о домашнем тепле и уюте. А это значит, что нужно запастись разными источниками тепла на предстоящую зиму.

Одним из таких источников является металлическая буржуйка.

Что такое буржуйка и как правильно ее топить – смотрите в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Что такое буржуйка

Буржуйка – это металлическая печь, которая предназначена для обогрева помещений. С ее помощью также можно приготовить или подогреть пищу.

Она очень популярна в Украине, ведь металлическая буржуйка не занимает много места в помещении и хорошо справляется с задачей обогрева комнат.

Вот только устанавливать металлическую буржуйку в квартире запрещено. Из-за открытого огня может воспламениться пожар, что нарушает правила пожарной безопасности.

А если из-за буржуйки загорятся другие квартиры или дома, вас привлекут к уголовной ответственности (ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Если ваш частный дом пострадал в результате боевых действий, и нет возможности восстановить электро- и газоснабжение, то буржуйка в этом случае – хороший вариант.

Нужно помнить, что весь дом отопить она не сможет. Буржуйка подходит для отопления небольшого гаража или комнаты в доме.

Как растопить буржуйку дровами: