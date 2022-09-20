Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Как быстро и экономно растопить буржуйку

20 сентября 2022, 16:55
Анна Голишевская Редактор сайта
Буржуйка
Источник: Unsplash

Пришло время позаботиться о домашнем тепле и уюте. А это значит, что нужно запастись разными источниками тепла на предстоящую зиму.

Одним из таких источников является металлическая буржуйка.

Что такое буржуйка и как правильно ее топить – смотрите в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Что такое буржуйка 

Буржуйка –  это металлическая печь, которая предназначена для обогрева помещений. С ее помощью также можно приготовить или подогреть пищу.

Она очень популярна в Украине, ведь металлическая буржуйка не занимает много места в помещении и хорошо справляется с задачей обогрева комнат.

Вот только устанавливать металлическую буржуйку в квартире запрещено. Из-за открытого огня может воспламениться пожар, что нарушает правила пожарной безопасности.

А если из-за буржуйки загорятся другие квартиры или дома, вас привлекут к уголовной ответственности (ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Если ваш частный дом пострадал в результате боевых действий, и нет возможности восстановить электро- и газоснабжение, то буржуйка в этом случае –  хороший вариант.

Нужно помнить, что весь дом отопить она не сможет. Буржуйка подходит для отопления небольшого гаража или комнаты в доме.

Как растопить буржуйку дровами:

  • как можно мельче нарубите дрова;
  • после этого возьмите картонку или любую другую бумагу;
  • выложите кусочки картона в центр топки, а сухие, мелкие дрова – по бокам;
  • между дровами должно быть немного свободного пространства, чтобы они хорошо загорелись друг от друга;
  • подожгите картон в разных местах;
  • позже на скрутку картона положите пару дровин (по мере сгорания бумаги);
  • когда произойдет розжиг, добавьте в буржуйку дрова побольше;
  • подкидывайте дрова по мере сгорания;
  • время от времени следите за огнем и буржуйкой.
Читайте также:
Як утеплити підлогуКак самостоятельно сделать утепление пола: лучшие варианты для дома и квартиры

Теги
зима Квартира
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь