Бувають ситуації, коли через набряк каблучка починає дуже тиснути на палець. Щоб позбутися неприємних відчуттів, потрібно якомога швидше зняти прикрасу.

Як самостійно зняти каблучку з пальця — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як зняти каблучку з пальця

Якщо пальці сильно набрякли, варто якомога швидше зняти каблучку, щоб не завдати шкоди здоров’ю. Не намагайтеся різко тягнути прикрасу. Так ви тільки травмуєте палець та збільшите набряк. Щоб швидко і безболісно зняти каблучку та не пошкодити при цьому виріб, дотримуйтеся простих правил.

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Як зняти каблучку з пальця з допомогою олії

Зняти каблучку з набряклого пальця можна з допомогою соняшникової олії. Добре змастіть нею палець. Намагайтеся потрапити олією під саму каблучку. З допомогою тканини обережно зніміть прикрасу, повертаючи її за годинниковою стрілкою. Не поспішайте.

Замість олії можна використати жирний крем, мазь, рідке мило або шампунь без агресивних компонентів.

Як зняти каблучку з пальця з допомогою льоду

Візьміть шматочок льоду й поводіть ним по пальцю. Саму каблучку не варто чіпати. Фахівці радять при цьому тримати руку піднятою, щоб зменшився приплив крові. В результаті палець звузиться, і ви зможете без проблем зняти прикрасу.

Замість льоду можна використовувати холодну воду. Занурте палець у рідину та потримайте приблизно 10 хвилин. Під впливом холоду судини звузяться, і це покращить відтік крові від опухлого пальця.

Як зняти каблучку з пальця з допомогою голки та нитки

Знімати каблучку цими засобами треба дуже обережно, щоб не подряпати шкіру. За допомогою голки протягніть край нитки під каблучку. Другий край нитки повністю намотайте на палець. Він буде повністю перетягнутий ниткою, внаслідок чого зменшиться в об’ємі, і каблучку можна буде легко зняти.

Нитку краще брати шовкову або капронову.

Як зняти каблучку з пальця з допомогою скотчу

Обмотайте скотчем палець, при цьому намагайтесь, щоб його кінець потрапив під каблучку. Після цього почніть обережно прокручувати каблучку.