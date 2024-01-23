Як правильно обрати зимове взуття для кожного члена сім’ї

Зима до нас приходить кожен рік, і щоб вона не стала несподіванкою, слід потурбуватися про гарний теплий гардероб. Тоді сніг буде тішити красою та розвагами, а морозець тільки бадьорити. Для якісного утеплення головну увагу приділяють вибору зимового взуття. Щоб пошуки ідеальної пари не стали неабияким квестом, слід розібратися, як правильно вибрати його для себе й дитини.

У виборі дорослих і дитячих моделей багато спільних критеріїв: якість і властивості матеріалів, утеплення, комфортність, безпека. Привабливість дизайну та відповідність модним тенденціям теж важливі, але перевагу віддавати треба першим трьом параметрам. Хоча сучасна мода теж адаптована до кліматичних особливостей.

Тому відомі модні бренди пропонують не тільки модельні варіанти, але й цілком комфортні, пристосовані до зимових температур та доріг.

Зараз дивляться

Як вибрати ідеальну зимову пару

Гарне зимове взуття повинно максимально зберегти тепло, створювати зручну посадку, не промокати та не ковзати на слизькій поверхні. Бо взимку буває не тільки мороз і вітер, а й снігові кучугури, ожеледиця, дощ. Щоб усе це не заважало звичному способу життя, слід мати варіанти різного призначення.

Для особливих випадків або якщо на роботу і взагалі містом ви пересуваєтеся особистим авто, можна купувати модельні ботильйони та черевики на підборах. Але коли їхати треба міським транспортом, ходити пішки, слід вибирати ретельніше. В цьому разі важливо, щоб підошва гарно трималася на дорозі, верх взуття не промокав, а нога не пітніла, утеплення гарно зберігало тепло.

Таким вимогам відповідають моделі з натуральної шкіри та нубуку. На сильні морози краще придбати снігоходи. Це черевики та чоботи з мембранного матеріалу, які не пропускають і водночас гарно відводять вологу, легкі та теплі. Великий вибір брендових моделей знайдете на https://evzuttya.com.ua/c/zhinoche/choboty-i-inshe/snihokhody.

Яке взуття потрібне дітям

Дітей завжди радує зима: спуски на льодянках, снігові кучугури, ковзанки, сніжки. Тому додому вони йдуть дуже неохоче, навіть коли вже змерзли. Щоб розваги не призвели до неприємних наслідків, потрібне гарне взуття. Вибирати дитячі моделі варто значно уважніше. Щоб купити дитяче взуття правильно, слід ознайомитися з порадами лікарів-ортопедів.

Ступня дитини росте швидко, тому не потрібно намагатися брати речі на виріст більшими на 2-3 розміри. Це призводить до неправильної постави, а то й хвороби стопи. До того ж дітлахи зношують речі ще швидше, ніж виростають до них. Матеріал верху повинен не промокати, але відводити вологу, як утеплювач краще обирати цигейку чи овчину.

Халяви повинні гарно фіксуватися на гомілці, щоб під час падіння нога не повернулася і не трапилося вивиху, а всередину не потрапляв сніг. Краще вибирати шнурівку або застібки-липучки.

На що звернути увагу

Гарне якісне взуття зазвичай коштує недешево. Тому всім хочеться, щоб воно служило довго, не втрачало форму та властивостей, відповідало зимовим вимогам. Ми радимо під час вибору звернути увагу на такі характеристики:

Матеріал – найміцнішими та найвитривалішими є натуральна шкіра, нубук, до того ж вони довго не промокають, відводять вологу зсередини. Гарні показники мають мембрані матеріали.

Підошва – перевагу слід віддавати гумовій або поліуретановій з рифленою поверхнею, товщиною не менше 1 сантиметра.

Підбори – взимку краще не ризикувати з високими, а вибирати не вище 3-4 см або зупинитись на платформі.

Утеплювач – найкраще зберігає тепло натуральне хутро цигейка, овчина.

Розмір – під час вибору слід врахувати, що будуть ще теплі шкарпетки.

Будемо раді, якщо допомогли у вашому виборі.