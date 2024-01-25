Бывают ситуации, когда из-за отека кольцо начинает очень давить на палец. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, нужно как можно скорее снять украшение.

Как самостоятельно снять кольцо с пальца — читайте в материале Фактов ICTV.

Как снять кольцо с пальца

Если пальцы сильно отекли, необходимо как можно скорее снять кольцо, чтобы не причинить вред здоровью. Не пытайтесь резко тянуть украшение. Так вы только травмируете палец и увеличите отек. Чтобы быстро и безболезненно снять кольцо и не повредить при этом изделие, придерживайтесь простых правил.

Сейчас смотрят

Как снять кольцо с пальца с помощью масла

Снять кольцо с отекшего пальца можно с помощью подсолнечного масла. Хорошо смажьте им палец. Старайтесь попасть маслом под само кольцо. С помощью ткани осторожно снимите украшение, поворачивая его по часовой стрелке. Не торопитесь.

Вместо масла можно использовать жирный крем, мазь, жидкое мыло или шампунь без агрессивных компонентов.

Как снять кольцо с пальца с помощью льда

Возьмите кусочек льда и повозите им по пальцу. Само кольцо не стоит трогать. Специалисты советуют при этом держать руку приподнятой, чтобы уменьшился приток крови. В результате палец сузится, и вы сможете без проблем снять украшение.

Вместо льда можно использовать холодную воду. Окуните палец в жидкость и подержите примерно 10 минут. Под воздействием холода сосуды сузятся, и это улучшит отток крови от опухшего пальца.

Как снять кольцо с пальца с помощью иголки и нитки

Снимать кольцо этими средствами надо очень осторожно, чтобы не поцарапать кожу. С помощью иглы проденьте край нитки под кольцо. Второй край нити полностью намотайте на палец. Он будет полностью перетянут нитью, в результате чего уменьшится в объеме, и кольцо можно будет легко снять. Нить лучше брать шелковую или капроновую.

Как снять кольцо с пальца с помощью скотча

Обмотайте скотчем палец, при этом старайтесь, чтобы его конец попал под кольцо. После этого начните осторожно прокручивать кольцо.