Для того щоб швидко й недорого утеплити фасад, можна використовувати пінопласт.

Цей спосіб дуже зменшує плату за комунальні послуги в холодну пору року.

Також це нескладний спосіб утеплення навіть для новачків у цій справі.

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Як самостійно зробити утеплення фасаду пінопластом – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як самостійно зробити утеплення фасаду

Товщина пінопласту має бути від 10 см. Утеплення потрібно проводити лише за хорошої погоди – без дощу та вітру, за температури від 5 до 25 градусів. Важливо, щоби стіни були сухі. Після цього необхідно демонтувати все, що прикріплено до стін: світильники, водостоки тощо. Усі неміцні частини штукатурки або будь-якого іншого стінового матеріалу видаліть. Прочистіть тріщини та здеріть покриття (фарбу або емаль). Видаліть плями від жиру, плісняви ​​та іржі. Перевірте стіни на рівність шнуром. Ґрунтуйте або вирівняйте всі виступи за допомогою штукатурного розчину. Покрийте вирівняні ділянки ґрунтовкою глибокого проникнення.

Після того як ґрунтовка висохне, час займатися монтажем стартового профілю.

Візьміть рівень та позначте натягнутим шнуром нижню межу зони, яку утеплюєте. Уздовж лінії, яку ви позначили, кріпіть стартовий профіль дюбель-цвяхами через 30 см. Усі стики профілів слід з’єднати пластиковими елементами.

Приклеюємо утеплювач

Беремо клей та приклеюємо листи пінопласту з нижнього ряду. На них наносимо шпателем клей по периметру смугою 5 см з відступом від краю (2 см) і проміжками для того, щоб повітря вийшло. Поступово накладаємо пінопласт діаметром 8-10 см. Лист із клеєм треба клеїти швидко і притискати до стіни сильно. Перевіряйте рівнем правильність установки. Зайвий клей видаліть, у швах його не повинно бути. Для того щоб робити пінопластом наступний ряд, його приклеюють зі зміщенням не менше 15-20 см. Найкраще зміщення робити на половину довжини пінопластового листа (порядок шаховий). Листи утеплювача, що розміщені на кутах, треба з’єднати з перев’язкою. Навколо дверних і віконних отворів плити необхідно приклеювати так, щоб стики вертикально не збігалися з межами отворів. Робимо перерву на 2-3 доби, щоб клей висох, і переходимо до наступного етапу.

Фіксуємо утеплювачі

Для цього етапу знадобляться дюбелі-парасольки. Фіксувати дюбелі потрібно лише на кутах плит. У тих точках, в яких сходяться три пінопласти. На цих стиках необхідно просвердлити отвори (глибина на 1,5 см більша за довжину дюбеля). У них вставити дюбелі та забити стрижні. Капелюшки дюбелів не мають виступати над поверхнею утеплювача.

Створюємо армуючий шар

Для початку слід запінити щілини, ширші за 5 мм. Теркою порівняйте нерівності. Якщо є надлишок матеріалу, обріжте його. Змішайте клей на цементній основі та нанесіть на пінопласт. Шар клею має бути 2 мм. Вертикальними смугами накладайте зверху армуючу склосітку. Сусідні полотна накладайте з нахлестом (10-11 см). На кути отворів та стін приклейте перфоровані куточки з металу. Нанесіть ще раз клей та вирівняйте поверхню. Наступної доби слід згладити всі нерівності шпаклівкою. На місці раніше знятих елементів установіть віконні відливи (широкі).

Як самостійно зробити утеплення фасаду пінопластом: фінішне оздоблення

Фінальний процес – оздоблення штукатуркою. В Україні зараз є чотири види: мінеральні штукатурки, акрилові, силікатні та силіконові.

Якщо ви бажаєте отримати фактурну поверхню типу “шуби”, використовуйте мінеральну штукатурку.

Її використовують найчастіше, адже вона майже не пропускає пар та майже не вбирає забруднення з повітря, як це робить акрилова.

Силіконові та силікатні штукатурки теж поступаються за паропроникністю мінеральній штукатурці.

До того ж їхня ціна на ринку досить висока. Вибирайте ту штукатурку, яка підходить вашому будинку найкраще.

Потрібно пам’ятати, що утеплювати пінопластом фасади можна у будь-яких будинках, окрім дерев’яних.