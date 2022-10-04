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Как самостоятельно утеплить фасад пенопластом: подробная инструкция

4 октября 2022, 10:10
Анна Голишевская Редактор сайта
Утеплення фасаду
Источник: Unsplash

Для того чтобы быстро и недорого утеплить фасад, можно использовать пенопласт.

Этот способ здорово сокращает плату за коммунальные услуги в холодный период года.

Также это несложный способ утепления даже для новичков в этом деле.

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Как самостоятельно сделать утепление фасада пенопластом – читайте в материале Фактов ICTV.

Как самостоятельно сделать утепление фасада 

  1. Толщина пенопласта должна быть от 10 см.
  2. Утепление нужно проводить только в хорошую погоду — без дождя и ветра, при температуре от 5 до 25 градусов. Важно, чтобы стены были сухие.
  3. После этого вам необходимо демонтировать все, что прикреплено к стенам: светильники, водостоки и т.д.
  4. Все непрочные части штукатурки или любого другого стенового материала удалите.
  5. Расчистите трещины и сдерите покрытие (краску или эмаль).
  6. Удалите пятна от жира, плесени и ржавчины.
  7. Проверьте стены на ровность шнуром. Грунтуйте или выровняйте все выступы с помощью штукатурного раствора.
  8. Покройте выровненные участки грунтовкой глубокого проникновения.

После того как грунтовка высохнет, время заниматься монтажом стартового профиля.

  1. Возьмите уровень и отметьте натянутым шнуром нижнюю границу зоны, которую утепляете.
  2. Вдоль линии, которую вы отметили, крепите стартовый профиль дюбель-гвоздями через 30 см.
  3. Все стыки профилей нужно соединить пластиковыми элементами.

Приклеиваем утеплитель

  1. Берем клей и приклеиваем листы пенопласта с нижнего ряда. На них наносим шпателем клей по периметру полосой в 5 см с отступом от края (2 см) и промежутками для того, чтобы воздух вышел. Равномерно накладываем пенопласт диаметром 8-10 см.
  2. Лист с клеем необходимо клеить быстро и прижимать к стене сильно. Проверяйте уровнем правильность установки. Лишний клей удалите, в швах его не должно быть.
  3. Для того чтобы делать пенопластом следующий ряд, его приклеивают со смещением не менее 15-20 см. Лучше всего делать смещение на половину длины пенопластового листа (порядок шахматный).
  4. Листы утеплителя, которые находятся на углах, следует соединить с перевязкой.
  5. Вокруг дверных и оконных проемов плиты надо приклеивать так, чтобы стыки, находящиеся вертикально, не совпадали с границами проемов.
  6. Делаем перерыв на 2-3 суток, чтобы клей высох, и приступаем к следующему этапу.

Фиксируем утеплители 

Для этого этапа нам понадобятся дюбеля-зонтики. Фиксировать дюбеля нужно только по углам плит. В тех точках, в которых сходятся три пенопласта. На этих стыках надо просверлить отверстия (глубина на 1,5 см больше длины дюбеля). В них нужно вставить дюбеля и забить стержни. Шляпки дюбелей не должны выступать над поверхностью утеплителя.

Создаем армирующий слой

  1. Для начала необходимо запенить щели, которые шире 5 мм. Теркой сравнивайте неровности. Если есть излишек материала, обрежьте его.
  2. Смешайте клей на цементной основе и нанесите на пенопласт. Слой клея должен быть 2 мм.
  3. Вертикальными полосами накладывайте сверху армирующую стеклосетку. Соседние полотна накладывайте с нахлестом (10-11 см).
  4. На углы проемов и стен приклейте перфорированные уголки из металла.
  5. Нанесите еще раз клей и выровняйте поверхность.
  6. На следующие сутки следует сгладить все неровности шпаклевкой.
  7. На месте ранее снятых элементов установите оконные отливы (широкие).

Как самостоятельно сделать утепление фасада пенопластом: финишная отделка

Финальный процесс – отделка штукатуркой. В Украине сейчас есть четыре вида: минеральные штукатурки, акриловые, силикатные и силиконовые.

Если хотите получить фактурную поверхность типа “шубы”, используйте минеральную штукатурку.

Ее используют чаще всего, ведь она почти не пропускает пар и почти не впитывает загрязнения из воздуха, как это делает акриловая.

Силиконовые и силикатные штукатурки тоже уступают по паропроницаемости минеральной штукатурке.

К тому же их цена на рынке достаточно высокая. Выбирайте ту штукатурку, которая подходит вашему дому лучше всего.

Нужно помнить, что утеплять фасады пенопластом можно в любых домах, кроме деревянных.

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