Для того чтобы быстро и недорого утеплить фасад, можно использовать пенопласт.

Этот способ здорово сокращает плату за коммунальные услуги в холодный период года.

Также это несложный способ утепления даже для новичков в этом деле.

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Как самостоятельно сделать утепление фасада пенопластом – читайте в материале Фактов ICTV.

Как самостоятельно сделать утепление фасада

Толщина пенопласта должна быть от 10 см. Утепление нужно проводить только в хорошую погоду — без дождя и ветра, при температуре от 5 до 25 градусов. Важно, чтобы стены были сухие. После этого вам необходимо демонтировать все, что прикреплено к стенам: светильники, водостоки и т.д. Все непрочные части штукатурки или любого другого стенового материала удалите. Расчистите трещины и сдерите покрытие (краску или эмаль). Удалите пятна от жира, плесени и ржавчины. Проверьте стены на ровность шнуром. Грунтуйте или выровняйте все выступы с помощью штукатурного раствора. Покройте выровненные участки грунтовкой глубокого проникновения.

После того как грунтовка высохнет, время заниматься монтажом стартового профиля.

Возьмите уровень и отметьте натянутым шнуром нижнюю границу зоны, которую утепляете. Вдоль линии, которую вы отметили, крепите стартовый профиль дюбель-гвоздями через 30 см. Все стыки профилей нужно соединить пластиковыми элементами.

Приклеиваем утеплитель

Берем клей и приклеиваем листы пенопласта с нижнего ряда. На них наносим шпателем клей по периметру полосой в 5 см с отступом от края (2 см) и промежутками для того, чтобы воздух вышел. Равномерно накладываем пенопласт диаметром 8-10 см. Лист с клеем необходимо клеить быстро и прижимать к стене сильно. Проверяйте уровнем правильность установки. Лишний клей удалите, в швах его не должно быть. Для того чтобы делать пенопластом следующий ряд, его приклеивают со смещением не менее 15-20 см. Лучше всего делать смещение на половину длины пенопластового листа (порядок шахматный). Листы утеплителя, которые находятся на углах, следует соединить с перевязкой. Вокруг дверных и оконных проемов плиты надо приклеивать так, чтобы стыки, находящиеся вертикально, не совпадали с границами проемов. Делаем перерыв на 2-3 суток, чтобы клей высох, и приступаем к следующему этапу.

Фиксируем утеплители

Для этого этапа нам понадобятся дюбеля-зонтики. Фиксировать дюбеля нужно только по углам плит. В тех точках, в которых сходятся три пенопласта. На этих стыках надо просверлить отверстия (глубина на 1,5 см больше длины дюбеля). В них нужно вставить дюбеля и забить стержни. Шляпки дюбелей не должны выступать над поверхностью утеплителя.

Создаем армирующий слой

Для начала необходимо запенить щели, которые шире 5 мм. Теркой сравнивайте неровности. Если есть излишек материала, обрежьте его. Смешайте клей на цементной основе и нанесите на пенопласт. Слой клея должен быть 2 мм. Вертикальными полосами накладывайте сверху армирующую стеклосетку. Соседние полотна накладывайте с нахлестом (10-11 см). На углы проемов и стен приклейте перфорированные уголки из металла. Нанесите еще раз клей и выровняйте поверхность. На следующие сутки следует сгладить все неровности шпаклевкой. На месте ранее снятых элементов установите оконные отливы (широкие).

Как самостоятельно сделать утепление фасада пенопластом: финишная отделка

Финальный процесс – отделка штукатуркой. В Украине сейчас есть четыре вида: минеральные штукатурки, акриловые, силикатные и силиконовые.

Если хотите получить фактурную поверхность типа “шубы”, используйте минеральную штукатурку.

Ее используют чаще всего, ведь она почти не пропускает пар и почти не впитывает загрязнения из воздуха, как это делает акриловая.

Силиконовые и силикатные штукатурки тоже уступают по паропроницаемости минеральной штукатурке.

К тому же их цена на рынке достаточно высокая. Выбирайте ту штукатурку, которая подходит вашему дому лучше всего.

Нужно помнить, что утеплять фасады пенопластом можно в любых домах, кроме деревянных.