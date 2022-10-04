Для того чтобы быстро и недорого утеплить фасад, можно использовать пенопласт.
Этот способ здорово сокращает плату за коммунальные услуги в холодный период года.
Также это несложный способ утепления даже для новичков в этом деле.
Как самостоятельно сделать утепление фасада пенопластом – читайте в материале Фактов ICTV.
Как самостоятельно сделать утепление фасада
- Толщина пенопласта должна быть от 10 см.
- Утепление нужно проводить только в хорошую погоду — без дождя и ветра, при температуре от 5 до 25 градусов. Важно, чтобы стены были сухие.
- После этого вам необходимо демонтировать все, что прикреплено к стенам: светильники, водостоки и т.д.
- Все непрочные части штукатурки или любого другого стенового материала удалите.
- Расчистите трещины и сдерите покрытие (краску или эмаль).
- Удалите пятна от жира, плесени и ржавчины.
- Проверьте стены на ровность шнуром. Грунтуйте или выровняйте все выступы с помощью штукатурного раствора.
- Покройте выровненные участки грунтовкой глубокого проникновения.
После того как грунтовка высохнет, время заниматься монтажом стартового профиля.
- Возьмите уровень и отметьте натянутым шнуром нижнюю границу зоны, которую утепляете.
- Вдоль линии, которую вы отметили, крепите стартовый профиль дюбель-гвоздями через 30 см.
- Все стыки профилей нужно соединить пластиковыми элементами.
Приклеиваем утеплитель
- Берем клей и приклеиваем листы пенопласта с нижнего ряда. На них наносим шпателем клей по периметру полосой в 5 см с отступом от края (2 см) и промежутками для того, чтобы воздух вышел. Равномерно накладываем пенопласт диаметром 8-10 см.
- Лист с клеем необходимо клеить быстро и прижимать к стене сильно. Проверяйте уровнем правильность установки. Лишний клей удалите, в швах его не должно быть.
- Для того чтобы делать пенопластом следующий ряд, его приклеивают со смещением не менее 15-20 см. Лучше всего делать смещение на половину длины пенопластового листа (порядок шахматный).
- Листы утеплителя, которые находятся на углах, следует соединить с перевязкой.
- Вокруг дверных и оконных проемов плиты надо приклеивать так, чтобы стыки, находящиеся вертикально, не совпадали с границами проемов.
- Делаем перерыв на 2-3 суток, чтобы клей высох, и приступаем к следующему этапу.
Фиксируем утеплители
Для этого этапа нам понадобятся дюбеля-зонтики. Фиксировать дюбеля нужно только по углам плит. В тех точках, в которых сходятся три пенопласта. На этих стыках надо просверлить отверстия (глубина на 1,5 см больше длины дюбеля). В них нужно вставить дюбеля и забить стержни. Шляпки дюбелей не должны выступать над поверхностью утеплителя.
Создаем армирующий слой
- Для начала необходимо запенить щели, которые шире 5 мм. Теркой сравнивайте неровности. Если есть излишек материала, обрежьте его.
- Смешайте клей на цементной основе и нанесите на пенопласт. Слой клея должен быть 2 мм.
- Вертикальными полосами накладывайте сверху армирующую стеклосетку. Соседние полотна накладывайте с нахлестом (10-11 см).
- На углы проемов и стен приклейте перфорированные уголки из металла.
- Нанесите еще раз клей и выровняйте поверхность.
- На следующие сутки следует сгладить все неровности шпаклевкой.
- На месте ранее снятых элементов установите оконные отливы (широкие).
Как самостоятельно сделать утепление фасада пенопластом: финишная отделка
Финальный процесс – отделка штукатуркой. В Украине сейчас есть четыре вида: минеральные штукатурки, акриловые, силикатные и силиконовые.
Если хотите получить фактурную поверхность типа “шубы”, используйте минеральную штукатурку.
Ее используют чаще всего, ведь она почти не пропускает пар и почти не впитывает загрязнения из воздуха, как это делает акриловая.
Силиконовые и силикатные штукатурки тоже уступают по паропроницаемости минеральной штукатурке.
К тому же их цена на рынке достаточно высокая. Выбирайте ту штукатурку, которая подходит вашему дому лучше всего.
Нужно помнить, что утеплять фасады пенопластом можно в любых домах, кроме деревянных.