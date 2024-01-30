Потрібно дізнатися свою вагу, але поруч немає ваг — не хвилюйтеся. Факти ICTV розказують, як дізнатися свою вагу без ваг.

Як дізнатися свою вагу без ваг: поради

Дізнатися свою вагу можна не зважуючись. Пропонуємо кілька лайфхаків, які допоможуть з’ясувати масу свого тіла навіть без ваг.

Як дізнатися свою вагу за допомогою талії та зросту

Цей метод допоможе обчислити, чи є в людини зайва вага та яка гранична кількість жирових відкладень. Для цього потрібно виміряти обхват талії й розділити її на свій зріст. Наприклад, якщо талія дорівнює 60 см, а зріст 170 см, то виходить — 60:170 = 0,3529, або 35,29%.

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Дізнавшись співвідношення талії та зросту, можна порівняти його із загальними значеннями зі списку та зрозуміти, у якому стані тіло:

менше ніж 35% — недостатня вага;

35% – 41,9% — людина дуже худа;

42% – 48,9% — стандартна вага;

більше 54% — надмірна вага.

Дізнатися свою вагу можна вимірюванням талії. За допомогою сантиметрової стрічки виміряйте обхват талії на відстані приблизно 2 см вище пупка, потім від отриманої цифри відмінусуйте 5. Отриманий показник є приблизною масою тіла в кілограмах.

Як дізнатися свою вагу за допомогою зап’ястка

Визначити, чи є надмірна вага, можна по обхвату зап’ястка. Для цього спробуйте обхопити його великим і вказівним пальцями. Якщо вони змикаються, то людина має нормальну струнку фігуру. Якщо ні — має ожиріння.

Як дізнатися свою вагу за допомогою зросту та віку

Для цього методу використовується така формула розрахунку ваги: 50 + 0,75 (З — 150) + (В — 20) : 4 = індекс маси тіла, де З — це зріст, а В — вік.

Цей спосіб не надто точний, проте приблизну вагу підрахувати цілком можливо.

Як дізнатися свою вагу за допомогою формули Брокка

Щоб дізнатися свою вагу без ваг, скористуйтеся формулою Брокка. Для цього від свого зросту в сантиметрах чоловікам необхідно відмінусувати цифру 100, а жінкам — 110, та перемножити різницю на 1,15. В результаті буде вказана оптимальна середня вага для людини.