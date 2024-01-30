Нужно узнать свой вес, но рядом нет весов — не волнуйтесь. Факты ICTV рассказывают, как узнать свой вес без весов.

Как узнать свой вес без весов: советы

Узнать свой вес можно, не прибегая к взвешиванию. Предлагаем несколько лайфхаков, которые помогут выяснить массу тела даже без весов.

Как узнать свой вес с помощью талии и роста

Этот метод поможет вычислить, есть ли у человека лишний вес, и какое предельное количество жировых отложений в организме.

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Для этого нужно измерить объем талии и разделить его на свой рост. Например, если талия равна 60 см, а рост 170 см, то получается — 60:170 = 0,3529, или 35,29%.

Узнав соотношение талии и роста, можно сравнить его с общими значениями из списка и понять, как в целом чувствует себя тело:

меньше 35% — недостаточный вес;

35% — 41,9% — человек очень худой;

42% — 48,9% — стандартный вес;

выше 54% — избыточный вес.

Узнать свой вес можно, просто измерив талию. С помощью сантиметровой ленты измерьте объем талии на расстоянии примерно 2 см выше пупка, затем от полученной цифры отнимите 5. Полученный показатель является приблизительной массой тела в килограммах.

Как узнать свой вес с помощью запястья

Определить, есть ли избыточный вес, можно по объему запястья. Для этого попробуйте обхватить его большим и указательным пальцами. Если они смыкаются, то у человека нормальная стройная фигура. Если нет — есть ожирение.

Как узнать свой вес с помощью роста и возраста

Для этого метода используется следующая формула расчета веса: 50 + 0,75 (Р — 150) + (В — 20) : 4 = индекс массы тела, где Р — это рост, а В — возраст.

Этот способ не слишком точный, однако приблизительный вес подсчитать вполне возможно.

Как узнать свой вес с помощью формулы Брокка

Чтобы узнать свой вес без весов, воспользуйтесь формулой Брокка. Для этого от своего роста в сантиметрах мужчинам необходимо отнять цифру 100, а женщинам — 110, и перемножить разницу на 1,15. В результате будет показан оптимальный для человека средний вес.