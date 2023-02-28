З такою ситуацією стикалася в житті кожна людина: коли в магазині взуття сіло добре, а при носінні – натирає. Таке стається й тоді, коли ви замовляєте взуття в інтернеті, а поміряти його немає можливості.

Як розтягнути взуття в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як розтягнути взуття: рекомендації

Важливо розуміти, що якщо вас тисне новенька пара, ліпше спершу їх трохи розносити, а потім проводити маніпуляції. Якщо все ж воно не розтягується, пам’ятайте про такі нюанси:

Зараз дивляться

взуття зі шкіри розтягується найкраще;

а от шкірозамінник – погано (бо матеріал добре тримає форму за будь-яких умов);

пару із тканини ліпше не розтягувати вдома, адже існує ймовірність, що ви пошкодите текстиль;

також важливо, що якщо взуття буде зіпсоване через розтягнення, ви не зможете його повернути за гарантією.

Як розтягнути взуття зі шкіри та замші

Може допомогти окріп. Для цього поставте пару в ванну та налийте туди гарячу воду. Одразу вилийте її та дайте взуттю охолонути. Якщо мочити черевики не хочете, то вставте всередину пакети. Одягніть теплі шкарпетки і походіть у взутті кілька годин. Використайте фен. Одягніть товсті шкарпетки, взуйтеся та наведіть гаряче повітря на ділянку, в якій вас тисне. Краще, при цьому, рухати пальчики ніг у взутті.

Розтягуємо лаковане взуття і черевики із замші

Для такої пари можна використати горілку або спирт. Просто візьміть ватний диск, налийте на нього рідину і протріть внутрішню частину цим розчином. Взуйте теплі шкарпетки, взуття, і походіть так від 15 до 30 хв.

Важливо перед цим побачити, як реагує матеріал на розчин.

Для цього крапніть спирт на маленьку ділянку черевика. Важливо перед наступним носінням помити взуття, аби інші не відчували різкого запаху.

Як розтягнути взуття зі штучної шкіри