С такой ситуацией сталкивался в жизни каждый человек: когда в магазине обувь села хорошо, а при ношении – натирает. Такое случается и тогда, когда вы заказываете обувь в интернете, а померить ее нет возможности.

Как растянуть обувь в домашних условиях – читайте в материале.

Как растянуть обувь: рекомендации

Важно понимать, что если вас давит новенькая пара, лучше сначала их немного разносить, а затем проводить манипуляции. Если все-таки они не растягиваются, помните о таких нюансах:

Сейчас смотрят

обувь из кожи растягивается лучше;

а вот кожзам – плохо (потому что материал хорошо держит форму при любых условиях);

пару из ткани лучше не растягивать дома, ведь существует вероятность, что вы повредите текстиль;

также важно, что если обувь будет испорчена из-за растяжения, вы не сможете ее вернуть по гарантии.

Как растянуть обувь из кожи и замши

Может помочь кипяток. Для этого поставьте пару в ванную и налейте туда горячую воду. Сразу вылейте ее и дайте обуви остыть. Если мочить ботинки не желаете, то вставьте вовнутрь пакеты. Наденьте теплые носки и походите в обуви несколько часов. Используйте фен. Наденьте толстые носки, обуйтесь и наведите горячий воздух на участок, в котором вас жмет. Лучше при этом двигать пальчики ног в обуви.

Растягиваем лакированную обувь и ботинки из замши

Для такой пары можно использовать водку или спирт. Просто возьмите ватный диск, налейте на него жидкость и протрите внутреннюю часть этого раствора.

Обуйте теплые носки, обувь, и походите так от 15 до 30 мин.

Важно перед этим увидеть, как реагирует материал на раствор. Для этого капните спирт на маленький участок ботинка. Важно перед следующим ношением помыть обувь, чтобы другие не чувствовали резкого запаха.

Как растянуть обувь из искусственной кожи