Як прибрати сильні забруднення із замшевого взуття

Якщо у вас на взутті є сильна пляма, потрібно взяти тальк чи крохмаль. Насипте на це місце один із цих порошків та залиште взуття на кілька годин. За цей час порошок повинен витягнути жир із замші. Після цього струсіть порошок зі взуття, а залишки видаліть за допомогою щітки.

Якщо ви не знаєте, чому утворилася сильна пляма, зробіть суміш із нашатирю та крохмалю. У рівних пропорціях зробіть суміш та нанесіть на пляму (на 15 хв). Після цього струсіть її зі взуття та висушіть поверхню.