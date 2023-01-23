Замшу люблять багато людей за м’який матеріал та стиль. Особливо елегантно виглядають класичні туфлі із замші, як чоловічі, так і жіночі. Але незважаючи на те, що воно досить міцне, взуття із замші з часом може втратити свій привабливий зовнішній вигляд. Як чистити замшеве взуття – читайте у матеріалі.
Замшеве взуття: методи чищення
Доглядати за взуттям із замші потрібно досить часто. Існує кілька видів чищення:
- Первинна обробка. Перед тим, як кудись іти, обробіть пару вологовідштовхуючим засобом.
- Сухе чищення. Для цього вам потрібно взяти щітку чи спеціальну губку. Туфлі потрібно протерти щіткою, при цьому струшуючи пил і бруд.
- Вологе чищення. Для того, щоб почистити взуття таким методом, потрібно зробити легкий мильний розчин і взяти губку для замші. Також необхідно взяти ворсисту тканину. Обробіть пляму розчином за допомогою губки, а потім візьміть ворсисту тканину і ретельно промокніть. Сушити взуття потрібно за кімнатної температури.
Як прибрати сильні забруднення із замшевого взуття
Якщо у вас на взутті є сильна пляма, потрібно взяти тальк чи крохмаль. Насипте на це місце один із цих порошків та залиште взуття на кілька годин. За цей час порошок повинен витягнути жир із замші. Після цього струсіть порошок зі взуття, а залишки видаліть за допомогою щітки.
Якщо ви не знаєте, чому утворилася сильна пляма, зробіть суміш із нашатирю та крохмалю. У рівних пропорціях зробіть суміш та нанесіть на пляму (на 15 хв). Після цього струсіть її зі взуття та висушіть поверхню.
Як відновити колір
Найкращий метод – спеціальні спрей-фарби кольору вашого взуття. Вони досить недорогі й рівномірно розподіляються поверхнею. Обробку обов'язково необхідно проводити в приміщенні, що добре провітрюється. Найкраще – на вулиці.
А місце, на якому стоятиме взуття, треба застелити газетою (або будь-яким іншим папером). Деякі люди часто відновлюють колір коричневого взуття за допомогою кави, але такий метод часто може лише нашкодити вашим туфлям.
Як почистити замшеве взуття світлого кольору
Найкраще – придбати спеціальну щітку зі щетиною з гуми або з натуральною щетиною. Крім цього, для чищення білого взуття добре підійде канцелярська гумка або не жорсткий наждачний папір.
Чорні плями на світлому взутті із замші: як видалити
Для того, щоб позбутися таких плям, потрібно зробити мильний розчин. Після цього змішайте його з декількома краплями нашатирного спирту та обробіть сумішшю своє взуття. Воно не має промокнути наскрізь. Якщо цей спосіб не допомагає, натріть манкою туфлі й залиште на 2-3 год. Манка вбере плями. Після цього потрібно забрати кашу за допомогою щітки.