Коти — це ті тварини, які створюють в домі затишок і особливу енергетику. Якщо ви вирішили завести котика, то крім корму потрібно подбати про умови гігієни для тварини.

Як привчити кота до лотка швидко без зайвих нервів — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як привчити кота до лотка: і коли це потрібно робити

Коти вважаються доволі охайними тваринами. Вони годинами ретельно вилизують різні ділянки тіла. Однак що стосується навички походу в туалет, то тут справа інша.

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Щоби привчити кота до лотка, слід формувати йому цю звичку з перших тижнів.

Коли кошеня доростає до кількох тижнів, у нього починає формуватися характер та звички.

Уже тоді варто подумати про купівлю спеціального лотка й наповнювача та обрати місце, де кіт ходитиме в туалет. Маленьке кошеня в цьому віці може засвоїти доволі значний обсяг інформації.

Час високої активності мозку триває кілька місяців.

Як привчити кота до лотка: покрокова інструкція

Оберіть місце, де кіт буде ходити в туалет (наприклад, ванна).

Зробіть так, щоб тварина постійно перебувала в межах цього місця. Якщо це ванна, то закрийте її на деякий час у цій кімнаті. Якщо кіт шукатиме місце, бігатиме по квартирі, поставте його у лоток. Так він швидко зрозуміє, що потрібно робити далі.

Після того, як тварина сходила в туалет, погодуйте її. Так ця звичка швидше закріпиться (через позитивне заохочення).

Продемонструйте коту, як потрібно використовувати лоток (поклавши його у лоток і загрібаючи наповнювач).

Якщо привчити до лотка не вдається, слід зрозуміти, чому так. Наприклад, якщо у ванній є різкі аромати хімії, це може відштовхнути тварину від походу в туалет.

Також слід знайти той наповнювач, який ідеально підійде саме для вашої тварини. Вони бувають глиняними, деревними і силікагелевими.

Лоток — теж важливий елемент у цій справі. Він має бути габаритним, але не надто високим.

Щоб привчити кота до лотка, передусім слід знайти правильне місце.

Не сваріть тваринку за те, що вона чогось не може зрозуміти, не тикайте її в сечу.

Маленьке кошеня потрібно постійно підтримувати та хвалити після того, як він виходить з туалету.