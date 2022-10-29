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Как приучить кота к лотку: основные правила

29 октября 2022, 09:00
Анна Голишевская Редактор сайта
Кіт

Кошки — это те животные, которые создают в доме уют и особую энергетику. Если вы решили завести котика, то кроме корма нужно подумать и об условиях гигиены для животного.

Как приучить кота к лотку быстро и без лишних нервов — читайте в материале Фактов ICTV.

Как приучить кота к лотку: и когда это нужно делать

Коты считаются довольно чистоплотными животными. Они часами кропотливо вылизывают разные участки тела. Однако что касается навыка похода в туалет, то здесь дело другое.

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Чтобы приучить кота к лотку, ему нужно сформировать привычку с первых недель.

Когда котенок немного подрастает, у него начинает формироваться характер и привычки.

Уже тогда нужно подумать о покупке специального лотка и наполнителя, а также выбрать место, где кот будет ходить в туалет. Маленький котенок в этом возрасте усваивает немалый объем информации.

Время высокой активности мозга длится несколько месяцев.

Как приучить кота к лотку: пошаговая инструкция

  • Выберите место, где кот будет ходить в туалет (например, ванная).
  • Сделайте так, чтобы животное постоянно находилось в пределах этого места. Если это ванна, то закройте его на некоторое время в этой комнате. Если кот будет искать место, бегать по квартире, поставте его в лоток. Так он скоро поймет, что нужно делать дальше.
  • После того как животное сходило в туалет, покормите его. Так эта привычка быстрее закрепится (благодаря положительному поощрению).
  • Продемонстрируйте коту, как нужно использовать лоток (положив его в лоток и загребая наполнитель).
  • Если приучить к лотку не удается, нужно понять, почему это происходит. К примеру, в ванной могут быть резкие ароматы химии, это может оттолкнуть животное от похода в туалет.
  • Также нужно выбрать тот наполнитель, который идеально подойдет именно для вашего животного. Они бывают глиняными, древесными и силикагелевыми.
  • Лоток тоже важный элемент в этом деле. Он должен быть габаритным, но не слишком высоким.

Чтобы приучить кота к лотку, нужно в первую очередь выбрать правильное место.

Не ругайте животное за то, что оно чего-то не понимает, не тыкайте его в мочу.

Маленького котенка нужно постоянно поддерживать и хвалить после того, как он выходит из туалета.

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