Замерзлі руки і ноги в холодну пору року приносять лише дискомфорт. Причин цього – безліч: як наукових, так і побутових. Наприклад, холодне взуття, тонкі шкарпетки тощо. Крім того, жінки мерзнуть частіше за чоловіків, тому що у других більше м’язів.

Тож Факти ICTV розкажуть вам дієві способи, як швидко зігріти ноги.

Теплі шкарпетки. Важливо, щоб вони не були тугими, нехай краще будуть вільними, але головне – теплими. Якщо ви вдома, також можна зробити гарячий чай і сховатися під ковдру.

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Гімнастика для пальців. Не лінуйтеся й іноді робіть руханку для ніг. Захоплюйте пальцями невеликі предмети з підлоги і піднімайте їх.

Ванночка для ніг. Такий спосіб добре тренує судини. Необхідно налити в миску теплу воду, близько 30 градусів, опустити ноги і поступово додавати більш гарячу воду – близько 40 градусів.

Ще один спосіб, як зігріти ноги вдома – пляшка гарячої води. Покладіть теплу ємність під ноги. Тепло одразу розійдеться по тілу. Це може бути і грілка.

Чудовий спосіб – зігрівальний крем. Він покращує циркуляцію крові. У складі повинна бути м’ята, перець чи камфора.

Пам’ятайте, важливо обирати тільки зручне взуття – м’яке і вільне, в іншому випадку ваші пальці ніг мерзнутимуть. Ба більше, можна застелити додаткові теплі устілки.

Також варто стежити, щоб не було потіння ніг. Інакше вони ще більше холонутимуть і в підсумку замерзнуть.

Одягайтеся тепліше і бережіть себе, оскільки замерзлі ноги можуть призвести до застуди.