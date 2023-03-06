Ветеринари все частіше говорять про те, що запах із пащі кішки може бути симптомом різних захворювань. Такий аромат буває просто посиленим, а в деяких випадках віддавати гнилістю, кислим, ацетоном або аміаком.

У будь-якому випадку, краще відвести вихованця на огляд до ветеринарної клініки. Чому у кішки смердить з рота і що з цим робити – читайте у матеріалі.

Чому у кішки смердить з рота: основні причини

Стоматологічні проблеми: зубний камінь або наліт, запалення ясен, пульпи, зуби, що хитаються, карієс, галітоз і т.д.

Захворювання травної системи: наприклад, шлунка, кишківника, травних залоз.

Захворювання внутрішніх органів. В цьому випадку причиною появи неприємного запаху можуть стати захворювання нирок, серця, діабет (якщо є запах ацетону), зараження паразитами, онкологічні новоутворення.

Чому у кішки смердить з рота і що з цим робити

Насамперед за словами ветеринара Ілони Кандилян, необхідно стежити за здоров’ям своєї кішки.

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Звертайте увагу за станом ротової порожнини та зубів та використовувати корми, які сприяють очищенню зубів та перешкоджають розвитку зубного каменю.

Не забувайте про регулярну вакцинацію та дегельмінтизацію. Регулярно відвідуйте ветеринарного лікаря. І багато проблем, у тому числі неприємний запах з рота у кішки, благополучно пройдуть.

За словами експерта, часто неприємний запах може бути через неправильну гігієну ротової порожнини кішки. Для того, щоб підтримувати пащу в хорошому стані, потрібно чистити зуби тварині.

Навіщо ще кішці чистити зуби:

для профілактики зубного нальоту та зубного каменю;

для позбавлення від різкого запаху з пащі;

для профілактики ранньої втрати зубів;

для запобігання остеомієліту;

для недопущення дентальних нориць;

для запобігання карієсу.

Чистити зуби тваринам бажано щодня, але, за словами експерта, не всім кішкам це технічно можливо через їх характер. А для чищення необхідно використовувати ветеринарні зубні пасти.