Як прикрасити вікна на Новий рік 2022

Прикрашання вікон на Новий рік — дуже цікаве заняття. Його можна довірити дітям, щоб втілили в життя свої творчі фантазії, а можна зайнятися декором самостійно, щоб згадати свою дитячу любов до розмальовок. Про те, як найкраще прикрасити вікна на Новий рік 2022, дізнайтеся в нашому матеріалі.

Штучний сніг

Мабуть, найпоширенішим варіантом прикрашання вікон на Новий рік є візерунки, зроблені штучним снігом. Для цього потрібно придбати спеціальний набор з новорічними трафаретами (чи вирізати їх самостійно з паперу). Достатньо просто прикріпити трафарет до вікна та покрити штучним снігом — швидкі новорічні візерунки готові.

Розмальовка вікон

Для цього способу можна використовувати крейдяний маркер, тому що ним зручно малювати, а найголовніше — його дуже просто стерти вологою серветкою, тож можна не боятися помилитися.

Маркером можна намалювати морозні візерунки (або все, що заманеться), чи використати трафарети, обмальовуючи їх на вікні. Замість маркера можна використати зубний порошок, чотири столові ложки якого потрібно розвести у невеликій кількості води (щоб маса не була сильно рідкою).

Вирізані прикраси

Один із найменш затратних способів — просто вирізати прикраси з паперу та прикріпити їх до вікна скотчем. Краще використовувати папір декількох яскравих кольорів, щоб декор виглядав цікавіше. Для таких прикрас можна обрати кольори 2022 року Водяного Тигра: помаранчевий, жовтий, білий або блакитну гаму.

Сніжинки

Не забувайте про найуніверсальніші прикраси до Нового року — сніжинки. Їх можна як намалювати на склі, так і просто приклеїти до вікон паперовий варіант. Проте можна зробити сніжинки об’ємними та розвісити на верхній частині вікна.

Інструкцію з виготовлення можна подивитись у відео:

Наклейки

Ще один швидкий вид прикрас на Новий рік — спеціальні наліпки. Треба зважати на те, що стерти їх буде дещо складніше, ніж штучний сніг та крейдяний маркер. Проте вони на вікнах так само святкові та ефектні, а їхнє різноманіття вражає. Можна обрати наліпки як із новорічною тематикою, так і будь-які інші набори на вибір.

Гірлянда

Її можна як просто розвісити за периметром вікна, так і розташувати у формі якогось предмету. Найпопулярніший дизайн — ялинка. Вона дуже просто робиться, адже немає складних елементів та форм. Розпочати потрібно знизу, закріплюючи гірлянду скотчем, роблячи трикутні гілочки: знизу вони мають бути ширші, до верху ширина має йти на спад. Крім того, можна зобразити сніговика: зробити три кола – від меншого до більшого; додати якісь деталі за бажанням.

Такі фігури можна робити і з мішури.

Новорічні прикраси

Вікно можна прикрасити новорічними кульками, шишками та схожими елементами. Для цього нам знадобиться:

палиця;

мішура або гірлянда;

новорічні прикраси на вибір.

Щільно обмотайте палицю гірляндою чи мішурою (бажано, щоб її колір збігався із гамою обраних прикрас), щоб між витками не було видно основу. Надійно закріпіть скотчем. Після цього повісьте на неї новорічні кульки, сніжинки, шишки тощо та закріпіть над вікном. Є ще простіший варіант: просто повісити прикраси на вікно, закріпивши скотчем.

Для повноти картини можна прикрасити підвіконня. Якщо для декору вікна ви не використовували гірлянду, можна розкласти її на підвіконні. Або поставити свічки у гарних тематичних свічниках. Якщо таких у наявності немає, то можна зробити їх самостійно. Достатньо взяти гарну скляну баночку та розмалювати її вітражними фарбами в новорічному стилі. Поставити всередину свічку — гарний декор готовий!