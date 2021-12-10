Покровителем 2022 року за китайським календарем є Водяний Тигр, тому для декору можна обрати біло-золотисту або біло-блакитну гами. Крім цього, в деяких декоративних елементах можна використовувати традиційні для свята кольори — зелений та червоний.

Прикрашання дому до Нового року 2022 проходитиме у три етапи: вибір кімнати, продумування декору та власне оздоблення.

Вибір кімнати для святкування

Перед тим, як почати процес декорування, необхідно вирішити, в якій кімнаті буде проходити новорічне святкування. Саме там варто поставити новорічну ялинку. Якщо свято буде невеликим (наприклад, на кухні), все одно не забудьте подбати про маленьке деревце й там. Якщо ж такої можливості немає, спробуйте прикрасити кухню гілочками ялинки.

Обдумування декору

Якщо ви хочете справити враження на гостей, то доведеться уявити себе на їхньому місці та зрозуміти, який саме декор міг би привернути їхню увагу. Можна подумки пройтися від вхідних дверей до святкової зали, придумуючи різноманітні прикраси, які й вам, і вашим гостям було б приємно бачити у будинку.

Для декору вам можуть знадобитися:

гірлянди;

мішура та новорічний дощик;

ялинкові іграшки;

сніжинки (паперові чи навіть в’язані — креативна прикраса своїми руками);

мандарини (для того, щоб своїм ароматом створювали атмосферу свята й нагадували про дитинство — гості це також оцінять);

гарний настрій.

Час прикрашати

Потрібно звернути увагу на кожну дрібничку та створити потрібну атмосферу ледь не в кожному куточку домівки. Починати варто зі вхідних дверей. На них можна повісити новорічний віночок, зовсім як в американських різдвяних фільмах (згадайте, наприклад, Один вдома). На іншому боці дверей можна розвісити шкарпетки Санта-Клауса для подарунків.

Над дверним отвором з боку передпокою можна повісити золотистий дощик, аби з порога “скупати” гостей у блискучих святкових променях.

Наступний у нашому списку — передпокій. На дзеркала та шафи можна прикріпити паперові сніжинки або мішуру, а на стіни — декілька ялинкових гілочок, прикрашених штучним снігом та маленькими святковими іграшками. Побачивши ці елементи декору, гості з цікавістю очікуватимуть того, що ви їм приготували в головній святковій залі.

Але поки що прикрасимо кухню. На вікнах зробимо візерунки зі штучного снігу (потрібні трафарети можна вирізати з картону самостійно). По периметру кухні можна розвісити гірлянду золотого кольору, щоб зробити м’яке тепле освітлення в кімнаті. Якщо є можливість розмістити на підвіконні маленьку святкову ялинку — зробіть це, її чудово доповнить купка мандаринів поруч. Можете поставити декоративні свічки, але тільки в тому місці, де вам вони не заважатимуть.

Саме час завітати до святкової зали. Тут має стояти головна прикраса — ваша ялинка, а інші предмети декору мають бути фоновими. На гірлянду можна прикріпити ялинкові іграшки та розвісити її над вікнами (які також можна прикрасити штучним снігом), на стінах можна розташувати святкові постери чи фотографії, дощик та мішуру. Не забудьте про святкову скатертину на столі. Вмикайте політ фантазії!

Не забувайте про туалет і ванну кімнату. Якщо вони доволі просторі, то можете розвісити дощик на стінах чи на дверях. Зважайте на те, що декор усіх кімнат має бути витриманий в одному стилі.

Маємо надію, що серед наших ідей ви знайшли щось собі до душі. Не бійтесь бути креативними, і ваш дім виглядатиме неперевершено. Бажаємо вам гарного новорічного настрою, натхнення та чудових свят!