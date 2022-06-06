Гаспачо – холодный томатный суп, которым можно наслаждаться летом. Рецептом гаспачо с клубникой поделился украинский шеф-повар, судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский.
Ингредиенты:
- огурцы – 100 г;
- томаты – 250 г;
- клубника – 220 г;
- перец болгарский – 70 г;
- чеснок свежий – 1 г;
- соль – 3 г;
- оливковое масло – 20-25 г;
- мякоть белого хлеба – 50 г.
Как приготовить томатный суп гаспачо — пошаговый рецепт
Очищаем огурцы, томаты и болгарский перец от кожицы. Также не забываем зачистить клубнику.
К очищенным овощам и клубнике добавляем чеснок, соль, оливковое масло и мякоть хлеба. Хорошо сбиваем все блендером.
По желанию для пикантности можно добавить в гаспачо копченую паприку и винный или яблочный уксус (примерно 12 г на эту порцию).
Все ингредиенты супа гаспачо должны быть прохладными. Готовое блюдо поставьте в холодное место и подавайте холодным.
При подаче полейте гаспачо оливковым маслом и добавьте твердый и хрустящий гарнир – например, свежий огурец и клубнику, нарезанные кубиками и сбрызнутые растительным маслом.
Клубничный гаспачо можно украсить базиликом, микрогрином или просто есть со свежим хлебом.