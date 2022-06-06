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Как приготовить томатный суп гаспачо — необычный рецепт с клубникой

6 июня 2022, 14:17
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гаспачо - рецепт холодного супу з полуницею
Источник: Pixabay

Гаспачо – холодный томатный суп, которым можно наслаждаться летом. Рецептом гаспачо с клубникой поделился украинский шеф-повар, судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский.

Ингредиенты:

  • огурцы – 100 г;
  • томаты – 250 г;
  • клубника – 220 г;
  • перец болгарский – 70 г;
  • чеснок свежий – 1 г;
  • соль – 3 г;
  • оливковое масло – 20-25 г;
  • мякоть белого хлеба – 50 г.

Как приготовить томатный суп гаспачо — пошаговый рецепт

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Очищаем огурцы, томаты и болгарский перец от кожицы. Также не забываем зачистить клубнику.

К очищенным овощам и клубнике добавляем чеснок, соль, оливковое масло и мякоть хлеба. Хорошо сбиваем все блендером.

По желанию для пикантности можно добавить в гаспачо копченую паприку и винный или яблочный уксус (примерно 12 г на эту порцию).

Все ингредиенты супа гаспачо должны быть прохладными. Готовое блюдо поставьте в холодное место и подавайте холодным.

При подаче полейте гаспачо оливковым маслом и добавьте твердый и хрустящий гарнир – например, свежий огурец и клубнику, нарезанные кубиками и сбрызнутые растительным маслом.

Клубничный гаспачо можно украсить базиликом, микрогрином или просто есть со свежим хлебом.

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