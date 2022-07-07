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Що приготувати з какао за п’ять хвилин: три рецепти

7 Липня 2022, 20:37
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Що приготувати з какао за п’ять хвилин: три рецепти
Джерело: Depositphotos

Какао – незамінний інгредієнт для приготування смачних та простих десертів. З його допомогою можна приготувати безліч смаколиків, якщо увімкнути фантазію.

Що можна приготувати з какао за п’ять хвилин – читайте в нашому матеріалі.

Шоколадний кекс у мікрохвильовці

Інгредієнти на порцію:

Зараз дивляться
  • борошно – дві ст. л;
  • какао-порошок – дві ст. л;
  • цукор – дві ст. л;
  • яйце – одне;
  • олія – дві ст. л;
  • молоко – три ст. л;
  • розпушувач – ½ ч. л.

Спочатку приготуйте тісто – змішайте усі сухі інгредієнти – борошно, какао, цукор та розпушувач.

У іншій мисці змішайте молоко, яйце та олію. Тепер з’єднайте усе в невеликій тарілці чи чашці та ретельно перемішайте.

Готувати в мікрохвильовці кекс потрібно дві-три хвилини (залежить від потужності вашої печі).

Тістечко Картопля

Вам знадобиться:

  • вершкове масло – 100 гр;
  • какао – три ст. л;
  • згущене молоко – ⅔ банки;
  • будь-яке печиво – 300 гр.

Спосіб приготування:

  1. Розтопіть масло та додайте до нього какао-порошок та згущене молоко.
  2. Розмішуйте до утворення шоколадної пасти.
  3. Додайте до неї розкришене печиво.
  4. Коли маса стане еластична, сформуйте руками форму тістечка.
  5. Посипте готовий десерт какао-порошком або залишками печива.
  6. Покладіть тістечко в холодильник на кілька годин.

Смачна шоколадна картопля готова!

Какао по-східному

Приготуйте до смачних десертів не менш смачний шоколадний напій з какао.

Вам знадобиться: 

  • молоко – 250 гр;
  • какао – дві ч. л;
  • цукрова пудра – дві ч. л;
  • шоколад – 10 гр;
  • сухий імбир – одна ч. л.

Перелийте молоко в каструльку та поставте на вогонь. Додайте до нього шматочок шоколаду.

Окремо, у тарілці з’єднайте імбир, какао, цукрову пудру та три столові ложки молока. Вилийте суміш у каструлю з молоком та варіть протягом трьох-п’яти хвилин. Постійно помішуйте какао.

Зніміть напій з вогню, перелийте у чашку та потріть шоколадом.

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