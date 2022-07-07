Какао – незамінний інгредієнт для приготування смачних та простих десертів. З його допомогою можна приготувати безліч смаколиків, якщо увімкнути фантазію.
Що можна приготувати з какао за п’ять хвилин – читайте в нашому матеріалі.
Шоколадний кекс у мікрохвильовці
Інгредієнти на порцію:
- борошно – дві ст. л;
- какао-порошок – дві ст. л;
- цукор – дві ст. л;
- яйце – одне;
- олія – дві ст. л;
- молоко – три ст. л;
- розпушувач – ½ ч. л.
Спочатку приготуйте тісто – змішайте усі сухі інгредієнти – борошно, какао, цукор та розпушувач.
У іншій мисці змішайте молоко, яйце та олію. Тепер з’єднайте усе в невеликій тарілці чи чашці та ретельно перемішайте.
Готувати в мікрохвильовці кекс потрібно дві-три хвилини (залежить від потужності вашої печі).
Тістечко Картопля
Вам знадобиться:
- вершкове масло – 100 гр;
- какао – три ст. л;
- згущене молоко – ⅔ банки;
- будь-яке печиво – 300 гр.
Спосіб приготування:
- Розтопіть масло та додайте до нього какао-порошок та згущене молоко.
- Розмішуйте до утворення шоколадної пасти.
- Додайте до неї розкришене печиво.
- Коли маса стане еластична, сформуйте руками форму тістечка.
- Посипте готовий десерт какао-порошком або залишками печива.
- Покладіть тістечко в холодильник на кілька годин.
Смачна шоколадна картопля готова!
Какао по-східному
Приготуйте до смачних десертів не менш смачний шоколадний напій з какао.
Вам знадобиться:
- молоко – 250 гр;
- какао – дві ч. л;
- цукрова пудра – дві ч. л;
- шоколад – 10 гр;
- сухий імбир – одна ч. л.
Перелийте молоко в каструльку та поставте на вогонь. Додайте до нього шматочок шоколаду.
Окремо, у тарілці з’єднайте імбир, какао, цукрову пудру та три столові ложки молока. Вилийте суміш у каструлю з молоком та варіть протягом трьох-п’яти хвилин. Постійно помішуйте какао.
Зніміть напій з вогню, перелийте у чашку та потріть шоколадом.