Какао – незамінний інгредієнт для приготування смачних та простих десертів. З його допомогою можна приготувати безліч смаколиків, якщо увімкнути фантазію.

Що можна приготувати з какао за п’ять хвилин – читайте в нашому матеріалі.

Шоколадний кекс у мікрохвильовці

Інгредієнти на порцію:

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борошно – дві ст. л;

какао-порошок – дві ст. л;

цукор – дві ст. л;

яйце – одне;

олія – дві ст. л;

молоко – три ст. л;

розпушувач – ½ ч. л.

Спочатку приготуйте тісто – змішайте усі сухі інгредієнти – борошно, какао, цукор та розпушувач.

У іншій мисці змішайте молоко, яйце та олію. Тепер з’єднайте усе в невеликій тарілці чи чашці та ретельно перемішайте.

Готувати в мікрохвильовці кекс потрібно дві-три хвилини (залежить від потужності вашої печі).

Тістечко Картопля

Вам знадобиться:

вершкове масло – 100 гр;

какао – три ст. л;

згущене молоко – ⅔ банки;

будь-яке печиво – 300 гр.

Спосіб приготування:

Розтопіть масло та додайте до нього какао-порошок та згущене молоко. Розмішуйте до утворення шоколадної пасти. Додайте до неї розкришене печиво. Коли маса стане еластична, сформуйте руками форму тістечка. Посипте готовий десерт какао-порошком або залишками печива. Покладіть тістечко в холодильник на кілька годин.

Смачна шоколадна картопля готова!

Какао по-східному

Приготуйте до смачних десертів не менш смачний шоколадний напій з какао.

Вам знадобиться:

молоко – 250 гр;

какао – дві ч. л;

цукрова пудра – дві ч. л;

шоколад – 10 гр;

сухий імбир – одна ч. л.

Перелийте молоко в каструльку та поставте на вогонь. Додайте до нього шматочок шоколаду.

Окремо, у тарілці з’єднайте імбир, какао, цукрову пудру та три столові ложки молока. Вилийте суміш у каструлю з молоком та варіть протягом трьох-п’яти хвилин. Постійно помішуйте какао.

Зніміть напій з вогню, перелийте у чашку та потріть шоколадом.