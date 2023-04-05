Все стремятся к тому, чтобы дома всегда был приятный аромат свежести и чистоты. Однако достичь этого крайне трудно, особенно перед праздниками, когда на кухне постоянно что-то жарится, варится и запекается.

Ароматы жареной пищи заполоняют всю квартиру и в доме появляется специфический запах. Как избавиться от запаха жареной пищи в квартире, узнавали Факты ICTV.

Запах жареной пищи в квартире: как избавиться

Эта проблема особенно знакома жителям маленьких квартир, ведь все ароматы от плиты и духовки быстро распространяются по всему дому.

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Интересно, что даже хорошая вытяжка не всегда спасает ситуацию. Поэтому, чтобы быстро избавиться от посторонних запахов, открывайте окна во время приготовления пищи и обязательно проветривайте помещение после.

В идеале — создать сквозняк. Если имеете возможность, вместе с окном откройте входную дверь на 10-15 сек. Это поможет быстро выгнать из квартиры тяжелый и пахучий воздух.

Кроме того, без проветривания все ароматы будут оседать на текстиле и обоях, а с этим бороться гораздо труднее.

Также можно сделать генеральную уборку. Тщательно вытрите пыль, вымойте пол и все поверхности влажной тряпкой. Особое внимание уделите кухне.

Уборка поможет быстрее избавиться от неприятных ароматов. А для 100% результата, во время уборки проветривайте дом!

Также можно попробовать убрать запах другими ароматами. В этом вам помогут ароматические палочки: их нужно расставить в каждой комнате. Не забудьте проветрить квартиру!

Вместо ароматических палочек можно использовать покупную парфюмерию для дома. Сегодня можно найти множество различных ароматов, которые точно смогут справиться с запахами жареной пищи.

Если тратить деньги на специальную парфюмерию желания нет, можно разложить по дому кожуру от цитрусовых. Это может быть апельсин, лимон, мандарин, грейпфрут или памело.

Кстати, если запах жареной пищи уже поселился в вашей квартире, обязательно очистите все кухонные принадлежности (сковородки, кастрюли, чайники и т.д.) и саму кухню.

Более того, пыль, оседающая внутри вытяжки, тоже собирает запахи жареной пищи. Поэтому именно кухня может стать источником неприятного аромата в квартире!

Народные методы

Существуют нетрадиционные методы, которые помогают избавляться от любых посторонних запахов: