Скляні предмети мають набагато гірший вигляд, якщо на них утворюються подряпини. Позбутися подряпин на скляних поверхнях або приховати дефекти можна декількома способами. Як прибрати подряпини на склі, читайте на Фактах ICTV.

Як прибрати подряпини на склі – народні засоби

Зубна паста. Може усунути незначні подряпини на склі. Найкраще використовувати прозорий гель, який потрібно втерти в тріщину і дати йому висохнути. Потім відшліфувати поверхню м’якою серветкою рухами в напрямку поглиблення, інакше виріб можна пошкодити остаточно.

Оцет із гірчицею. Стане в пригоді в складних випадках. В оцет додається гірчичний порошок, щоб вийшла суміш, схожа консистенцією на сметану. Потрібно намазати подряпину отриманою пастою і ретельно відполірувати м’якою натуральною тканиною.

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Рослинна олія. Усуває невеликі сколи та подряпини на склі. Тонку м’яку тканину змочують в олії та полірують пошкоджену ділянку скла.

Лак для нігтів. Прозорий лак не так усуває, як маскує довгі глибокі тріщини. Скло потрібно знежирити та акуратно нанести на пошкоджену ділянку лак, намагаючись не виходити за межі тріщини. Надлишки потрібно прибрати шпателем, а після того як лак висохне, відполірувати подряпину на склі.

Волоський горіх. Серцевину волоського горіха очищають від шкірки і втирають круговими рухами в подряпину.

Як прибрати подряпини на склі – професійні засоби

Засіб для ремонту скла. Перед застосуванням обов’язково прочитайте інструкцію та дійте, чітко дотримуючись її вказівок. Врахуйте вигляд і товщину матеріалу – дзеркала потребують одного виду засобу, а душові перегородки іншого. Важливим є і колір подряпаного скла.

Пасти ГОІ. Пасти з меншим номером призначені для більш делікатної обробки. Зазвичай для скляних поверхонь використовуються пасти ГОІ №1 та №2, які здатні відполірувати скло до ідеального стану. Подрібніть пасту до порошку і нанесіть на подряпини на склі. Обробка цією сумішшю повинна тривати довше 15 секунд. Докладати надто великих зусиль також не варто. Після обробки потрібно нанести на поверхню мінеральну олію для фіксації результату.

Ювелірна паста для полірування скла. Доволі дорогий, але ефективний засіб. Невелика кількість пасти наноситься на тканину, подряпина на склі обробляється круговими рухами. Залишки суміші потрібно прибрати за допомогою водного розчину аміаку в пропорції 1,9 л на 60 мг.

Автополіроль для скла. Засобом потрібно обробити тканину та подряпину на склі, а потім відполірувати всю поверхню.