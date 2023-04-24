Подряпини на склокерамічній плиті прибрати майже неможливо. Хіба відполірувати і так зробити їх менш помітними.

Виправити ситуацію допоможуть спеціальні засоби та інструменти, які потрібно використовувати з обережністю. Як прибрати подряпину на склокерамічній плиті – читайте у матеріалі.

Як прибрати подряпину на склокерамічній плиті: найкращі способи

Зубна паста. Якщо пошкодження невеликі, допоможе зубна паста. Добре, якщо у складі буде сода. Нанесіть пасту на поверхню, потримайте кілька хвилин і протріть плиту сухою ганчірочкою. Паста для полірування металу. До складу полірувальної пасти входить оксид церію, який добре усуває навіть глибокі ушкодження. Обробіть засобом пошкоджене місце і добре потріть ганчіркою. Зачекайте 1 хвилину та зніміть залишки пасти з поверхні. Шліфувальна машинка. Це один із найскладніших способів порятунку від подряпин, який підходить тільки для тих, хто вміє поводитися з інструментом. Використовуйте його лише в крайньому разі, якщо інші методи не допомогли. Візьміть повстяне коло та увімкніть машинку на середні оберти. Акуратно поліруйте поверхню, поки не зникнуть недосконалості.

Чому з’являються подряпини

Найчастіше недосконалості на склокерамічній плиті з’являються через:

використання металевих скребків для чищення поверхні;

застосування абразивних засобів, що складаються із дрібних твердих частинок;

готування в невідповідному посуді з рельєфним дном;

переміщення каструль та сковорідок по плиті;

падіння дрібних важких предметів (наприклад ніж, ложка, кришка);

роботи кількох конфорок тривалий час (максимальна температура може спричинити тріщину).

Як уникнути подряпин на керамічній плиті?