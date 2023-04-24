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Как убрать царапину на стеклокерамической плите — три способа

24 апреля 2023, 18:20
Анна Голишевская редактор ленты
Плита
Источник: Unsplash

Царапины на стеклокерамической плите почти невозможно убрать. Разве что отполировать и таким образом сделать их менее заметными.

Исправить ситуацию помогут специальные средства и инструменты, использовать которые нужно с осторожностью. Как убрать царапину на стеклокерамической плите – читайте в материале.

Как убрать царапину на стеклокерамической плите: лучшие способы

  1. Зубная паста. Если повреждения маленькие, поможет зубная паста. Хорошо, если в составе есть сода. Нанесите пасту на варочную поверхность, выдержите пару минут и протрите плиту сухой тряпочкой.
  2. Паста для полировки металла. В состав полировочной пасты входит оксид церия, который хорошо устраняет даже глубокие повреждения. Обработайте средством поврежденное место и хорошенько потрите тряпкой. Подождите 1 минуту и снимите остатки пасты с поверхности.
  3. Шлифовальная машинка. Это один из самых сложных способов избавления от царапин, который подходит только для тех, кто умеет обращаться с инструментом. Используйте его только в крайнем случае, если другие способы не помогли. Возьмите войлочный круг и включите машинку на средние обороты. Аккуратно полируйте поверхность до тех пор, пока не исчезнут несовершенства.

Почему появляются царапины

Чаще всего несовершенства на стеклокерамической плите появляются из-за:

  • использования металлических скребков для чистки поверхности;
  • применения абразивных средств, состоящих из мелких твердых частиц;
  • готовки в неподходящей посуде с рельефным дном;
  • перемещения кастрюль и сковородок по плите;
  • падения мелких тяжелых предметов (например, нож, ложка, крышка);
  • работы нескольких конфорок продолжительное время (максимальная температура может вызвать трещину).

Как избежать царапин на керамической плите?

  1. Лучше не использовать алюминиевую или медную посуду. Это может вызвать мерцающие полосы.
  2. Вместо этого берите кастрюли из нержавеющей стали, эмалированные и со слегка вогнутым дном.
  3. Накрывайте варочную панель, когда она не используется для приготовления пищи, а нужна в качестве столешницы.
  4. Всегда поднимайте кастрюли и сковородки, не тащите их по керамической плите.
  5. Не используйте агрессивные и абразивные чистящие средства. Также следует избегать использования моющих средств.
  6. Регулярно чистите керамическую плиту, чтобы на ней не оставалось микрочастиц и тем более песчинок.
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