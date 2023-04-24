Царапины на стеклокерамической плите почти невозможно убрать. Разве что отполировать и таким образом сделать их менее заметными.

Исправить ситуацию помогут специальные средства и инструменты, использовать которые нужно с осторожностью. Как убрать царапину на стеклокерамической плите – читайте в материале.

Как убрать царапину на стеклокерамической плите: лучшие способы

Зубная паста. Если повреждения маленькие, поможет зубная паста. Хорошо, если в составе есть сода. Нанесите пасту на варочную поверхность, выдержите пару минут и протрите плиту сухой тряпочкой. Паста для полировки металла. В состав полировочной пасты входит оксид церия, который хорошо устраняет даже глубокие повреждения. Обработайте средством поврежденное место и хорошенько потрите тряпкой. Подождите 1 минуту и снимите остатки пасты с поверхности. Шлифовальная машинка. Это один из самых сложных способов избавления от царапин, который подходит только для тех, кто умеет обращаться с инструментом. Используйте его только в крайнем случае, если другие способы не помогли. Возьмите войлочный круг и включите машинку на средние обороты. Аккуратно полируйте поверхность до тех пор, пока не исчезнут несовершенства.

Почему появляются царапины

Чаще всего несовершенства на стеклокерамической плите появляются из-за:

использования металлических скребков для чистки поверхности;

применения абразивных средств, состоящих из мелких твердых частиц;

готовки в неподходящей посуде с рельефным дном;

перемещения кастрюль и сковородок по плите;

падения мелких тяжелых предметов (например, нож, ложка, крышка);

работы нескольких конфорок продолжительное время (максимальная температура может вызвать трещину).

Как избежать царапин на керамической плите?