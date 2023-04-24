Царапины на стеклокерамической плите почти невозможно убрать. Разве что отполировать и таким образом сделать их менее заметными.
Исправить ситуацию помогут специальные средства и инструменты, использовать которые нужно с осторожностью. Как убрать царапину на стеклокерамической плите – читайте в материале.
Как убрать царапину на стеклокерамической плите: лучшие способы
- Зубная паста. Если повреждения маленькие, поможет зубная паста. Хорошо, если в составе есть сода. Нанесите пасту на варочную поверхность, выдержите пару минут и протрите плиту сухой тряпочкой.
- Паста для полировки металла. В состав полировочной пасты входит оксид церия, который хорошо устраняет даже глубокие повреждения. Обработайте средством поврежденное место и хорошенько потрите тряпкой. Подождите 1 минуту и снимите остатки пасты с поверхности.
- Шлифовальная машинка. Это один из самых сложных способов избавления от царапин, который подходит только для тех, кто умеет обращаться с инструментом. Используйте его только в крайнем случае, если другие способы не помогли. Возьмите войлочный круг и включите машинку на средние обороты. Аккуратно полируйте поверхность до тех пор, пока не исчезнут несовершенства.
Почему появляются царапины
Чаще всего несовершенства на стеклокерамической плите появляются из-за:
- использования металлических скребков для чистки поверхности;
- применения абразивных средств, состоящих из мелких твердых частиц;
- готовки в неподходящей посуде с рельефным дном;
- перемещения кастрюль и сковородок по плите;
- падения мелких тяжелых предметов (например, нож, ложка, крышка);
- работы нескольких конфорок продолжительное время (максимальная температура может вызвать трещину).
Как избежать царапин на керамической плите?
- Лучше не использовать алюминиевую или медную посуду. Это может вызвать мерцающие полосы.
- Вместо этого берите кастрюли из нержавеющей стали, эмалированные и со слегка вогнутым дном.
- Накрывайте варочную панель, когда она не используется для приготовления пищи, а нужна в качестве столешницы.
- Всегда поднимайте кастрюли и сковородки, не тащите их по керамической плите.
- Не используйте агрессивные и абразивные чистящие средства. Также следует избегать использования моющих средств.
- Регулярно чистите керамическую плиту, чтобы на ней не оставалось микрочастиц и тем более песчинок.