Як просте SMS допоможе вашому бізнесу – корисні рішення для підприємців

Нинішні реалії вимагають від бізнесу бути на зв’язку в режимі 24/7. Ніяких перерв і вихідних!

В умовах вільної ринкової економіки швидкість комунікації – одна з головних конкурентних переваг. Хто вчасно не відповів клієнту – програв.

Розглянемо, як застосування сервісу автоматичних СМС розсилок і інтеграція його з сайтом і CRM, здатне збільшити прибуток компанії і оптимізувати витрати.

Навіщо бізнесу sms сервіси

Якщо сайт є основним засобом комунікації з покупцями, підключення SMS сервісу може істотно спростити багато етапів воронки продажів.

Сервіс розсилок – це зовнішній інтерфейс, який пов’язаний з адміністративною панеллю сайту. Коли відвідувач здійснює певну цільову дію, програма отримує команду на відправку повідомлення.

Яка вигода для бізнесу? Відповідь очевидна! Роботизована програма керована штучним інтелектом працює 365 днів на рік. Дані обробляються за лічені секунди.

Відсутні помилки через людський фактор (робот не втомлюється і не пропускає заявки). Час використовується максимально ефективно. Витрати на персонал скорочуються.

Комунікація бізнесу з клієнтами стає легкою і підвищується якість обслуговування.

Автоматизація дозволяє масштабувати бізнес, не збільшуючи витрати на додатковий персонал.

Інші переваги sms сервісу включають оптимізацію витрат на мобільний зв’язок і підвищення лояльності аудиторії за рахунок регулярного спілкування з клієнтами.

Крім того, інтеграція sms сервісу скорочує кількість торкань і термін завершення угоди.

Клієнт може зробити замовлення пізно вночі або у вихідний. Вже не потрібно чекати початку робочого дня, щоб зв’язатися з відділом продажів.

Завдяки автоматичній комунікації бізнес продовжує працювати, навіть коли власник відпочиває.

А персональні повідомлення і розсилки, приурочені до загальнодержавних і особистим святом (наприклад, день народження клієнта) — відмінна можливість нагадати про себе і залучити покупців.

У яких сферах sms сервіс-це must-have

Здійснюючи покупку ми звикли отримувати повідомлення, що замовлення прийнято. Відправляючи посилку, ми хочемо бачити номер товарно-транспортної накладної.

Розплачуючись в магазині банківською картою, ми перевіряємо залишок на рахунку в оповіщенні від банку. Короткі текстові повідомлення сприймаються як щось само собою зрозуміле. Це ще одна причина впровадити sms сервіс якомога швидше.

Розглянемо, як працює sms інтеграція в різних видах бізнесу, і які повідомлення потрібно відправляти клієнтам:

готельно-ресторанний та розважальний бізнес – підтвердження бронювання, повідомлення про оплату, нагадування про відвідування;

– підтвердження бронювання, повідомлення про оплату, нагадування про відвідування; банківські та фінансові послуги – повідомлення про дії по рахунку, нагадування про оплату кредиту;

– повідомлення про дії по рахунку, нагадування про оплату кредиту; логістичні компанії та служби доставки – статус посилки, номер товарно-транспортної накладної повідомлення про отримання;

– статус посилки, номер товарно-транспортної накладної повідомлення про отримання; онлайн торгівля – підтвердження замовлення, умови оплати, підтвердження оплати, повідомлення про доставку;

– підтвердження замовлення, умови оплати, підтвердження оплати, повідомлення про доставку; салони краси та приватні медичні установи – підтвердження запису, нагадування про відвідування;

– підтвердження запису, нагадування про відвідування; офлайн магазини – акції, знижки, розпродажі, програми лояльності;

– акції, знижки, розпродажі, програми лояльності; служби таксі – підтвердження замовлення, номер автомобіля і дані водія для зв’язку.

І це лише неповний перелік сфер де можна застосувати sms–розсилки для підвищення ефективності бізнесу.